団体戦フリー演技後の様子に反響

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。女子フリーでは坂本花織（シスメックス）が148.62点で1位。キスアンドクライでのジェットコースターのようなリアクションに、海外ファンも衝撃を受けていた。

坂本のリアクションに海外ファンも思わず虜だ。フリー「愛の讃歌」に乗って、スピード感あふれる演技を披露。後半の連続ジャンプでミスこそあったが、堂々と滑り切った。

リンク上では舌を出してお茶目なポーズも披露していたが、キスアンドクライで得点が「148.62点」とアナウンスされると、思わず「ギャーーーーーー!!」と叫びながら激しく手を叩いたかと思えば、今度は信じられないとばかりに、顔を覆いうつむいて感極まった様子だった。

まるでジェットコースターのような感情の起伏に海外のフィギュアファンも仰天。「ここ10年間で最高の五輪でのリアクションかも。これを超えるの無理じゃないかな」「愛らしすぎる」「日本人を超えるリアクションは誰もできない」「彼女の叫び声に感激しちゃったわ」「彼女に夢中よ」「彼女と一緒に泣いたわ」「五輪で一番好きな瞬間の一つ」などと多数の反響が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）