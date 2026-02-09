アメリカ在住の綾部祐二、オードリーとカリフォルニアで3ショット 「ラジオ最高に面白かった」と反響
お笑いコンビ・ピースの綾部祐二が9日、自身のインスタグラムを更新。オードリーの春日俊彰、若林正恭とアメリカで撮影した3ショットを公開した。
【写真】綾部祐二＆オードリーの3ショットをもう1枚
2017年にアメリカへ拠点を移した綾部。この日は、「第60回スーパーボウル」の取材のためカリフォルニアを訪れていたオードリーが、『オードリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週土曜25時）を現地から生放送。綾部をゲストに迎えて放送が行われた。
投稿では、スーパーボウルの会場で撮影された3ショットや、ホテルの一室でラジオ収録に臨む様子など、楽しげなオフショットを披露。「オードリーとスーパーボウルとオールナイトニッポン！ トゥースでした」とつづっている。
この投稿にファンからは、「ラジオ最高に面白かったです！」「面白すぎて泣き笑いしながら聞いてました」「神回」といった反響が寄せられていた。
引用：「綾部祐二」インスタグラム（＠yujiayabe）
