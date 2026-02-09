ディズニー・ミュージックの特別なオンラインストア 「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」にて、2月14日のバレンタインにぴったりな楽曲を販売中。

今回は『塔の上のラプンツェル』や『白雪姫』など、人気のラブソングを収録したCDなどをまとめて紹介していきます☆

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム「人気ラブソング」まとめ

発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」にて、2月14日のバレンタインデーにぴったりな、人気のラブソングを収録した音源を発売中。

「輝く未来」など劇中を彩る名曲の数々を英語歌で収録した、ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定『ソングス・フロム・塔の上のラプンツェル（15周年記念帯付き数量生産限定盤／直輸入盤仕様／アナログ）』がラインナップされています。

さらに吉柳咲良さん、河野純喜さん（JO1）による「白雪姫」と「ジョナサン」のロマンチックなデュエット・ラブ・ソング「二人ならきっと」を収録した『白雪姫（オリジナル・サウンドトラック／CD）』など、この季節に楽しめる作品が多数登場。

さらに、『白雪姫（オリジナル・サウンドトラック／CD）』は、2月9日から14日の期間限定で、数量限定特典オリジナル・ブックマークが追加されます。

ディズニーのラブソングを聴きながら、素敵なひとときを過ごせる人気ラブソングをまとめて紹介していきます☆

ソングス・フロム・塔の上のラプンツェル（15周年記念帯付き数量生産限定盤／直輸入盤仕様／アナログ）

価格：6,980円（税込）

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：PROW-7003

仕様：帯付き数量生産限定盤、直輸入盤仕様、1LP、ゾートロープ仕様

キャラクターなどが印刷されたゾートロープ仕様のレーベル（1LP）、ディズニー音楽の巨匠アラン・メンケンらによって制作された「自由への扉」「輝く未来」など劇中を彩る名曲の数々を英語歌で収録。

ジャケットの中面にはディズニープリンセスの「ラプンツェル」や「フリン・ライダー」「マキシマス」などキャラクターなどのコンセプト・アートが描かれた15周年記念にふさわしい貴重なデザインとなっています。

美しい映画の世界観に包まれる音楽が、飾っても美しいジャケットデザインとレーベル盤と共に楽しめる一枚です。

白雪姫（オリジナル・サウンドトラック／CD）

価格：3,300円（税込）

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：UWCD-1134

仕様：CD 1枚組、CDサイズ紙ジャケット仕様、歌詞付

ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』が全世界待望のミュージカル版として実写化、本作の劇中を彩る日本語歌を一挙に収録した『白雪姫』オリジナル・サウンドトラック。

本作の音楽を担当するのは、『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』などヒット作を手掛けきた作曲家パセク＆ポールです。

アニメーション版でおなじみの楽曲「口笛ふいて働こう」「ハイ・ホー」に加えて、彼らによる書き下ろしの新曲と共に物語をドラマチックに彩ります。

プレミアム吹替版では今最も注目を集めている若手俳優の一人、吉柳咲良さん（白雪姫役）を筆頭にグローバルボーイズグループJO1のメンバー、河野純喜さん（ジョナサン役）、2025年宝塚歌劇団を退団したばかりの俳優、月城かなとさん（女王役）など実力派キャストが集結。

オリジナル・サウンドトラックには、イベントやテレビでの歌唱で大きな話題を集めた吉柳咲良が歌唱する壮大な劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」、白雪姫とジョナサンのロマンチックなデュエット・ラブ・ソング「二人ならきっと」、邪悪な感じもありつつもエレガントで圧倒的なパフォーマンスで魅力を放つ女王が歌唱するミュージカル・ナンバー「美しさがすべて」など物語を彩る音楽を一挙に収録されています。

さらに先着購入者特典として吉柳咲良さん（白雪姫役）、河野純喜さん（JO1）の限定インタビュー・コメントが読める二次元コード付きポストカードつき。

お二人が語った『白雪姫』に込めた想いや音楽の魅力などここでしか読むことのできない内容になっています。

ぜったいディズニー 〜ラヴソング・ベスト〜（CD）

価格：1,980円（税込）

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：UWCD-1084

仕様：CD1枚組

誰もが知っている曲ばかりのディズニー究極のラヴソング・ベスト。

『アラジン』『美女と野獣』『アナと雪の女王』などディズニー映画を代表する作品の中から大人気のラヴソングを英語曲だけでなく日本語曲まで余すことなく全12曲が収録されています。

シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ3（輸入盤／アナログ）

価格：4,557円（税込）

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：875-7622

仕様：輸入盤／アナログ1枚組

『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ3』をアイコニックなピンクのスプラッター仕様12インチ・アナログでリリース。

「He Could Be the One」や「Supergirl」などハンナ・モンタナを代表するヒット曲が多数収録されています。

ヘラクレス（ロンドン・キャスト・ミュージカル版／輸入盤／アナログ）

価格：7,122円（税込）

アーティスト：Alan Menken, David Zippel, Hercules Original London Cast

品番：875-9118

仕様：輸入盤／アナログ2枚組

現在ロンドンのウェストエンドで公演中のディズニーミュージカル『ヘラクレス』

本作の音楽を収録した『ヘラクレス（ロンドン・キャスト・ミュージカル版）』がゴールド・ヴァイナル仕様の2LPで登場しました。

ミュージカル版のために作られた新曲、アラン・メンケン氏が手掛けた「Go the Distance」や「Zero to Hero」など舞台を彩る音楽を収録。

また、貴重なデモ曲がボーナス・トラックとして収録されています。

『塔の上のラプンツェル』や『白雪姫』など、劇中を彩るロマンチックなラブソングの数々を収録した、バレンタインにぴったりな音源。

ディズニー・ミュージック・エンポーリアムにて販売されている「人気ラブソング」を紹介しました☆

© Disney

※記載内容は変更、中止となる可能性があります

※一部対象外の商品があります

※取り扱い商品は変更になる可能性があり、在庫状況により販売終了している可能性があります

