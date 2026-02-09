『CDTVライブ！ライブ！』第2弾出演者 M!LK、最新曲を地上波TV初パフォーマンス
『TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』が、2月16日午後7時から放送される。このほど、番組を彩る豪華出演アーティスト第2弾が発表された。
【写真】出演アーティスト第1弾
先日、アンジェラ・アキ、＝LOVE、Aぇ! group、King ＆ Prince、超ときめき◇宣伝部（◇＝ハート）、中島健人、なにわ男子、NAZEの出演を発表。このほど、番組を彩る豪華出演アーティスト第2弾と歌唱曲ラインアップが決まった。
M!LKはグループ初の両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」から最新曲の「爆裂愛してる」を地上波のテレビ初パフォーマンス。さらに、先日出演を発表した中島健人の歌唱曲が決定。自身が作詞作曲を手掛け、中島の裏に存在する”神秘的な影”を表現した最新曲「XTC」をフルサイズテレビ初披露する。
大人気「踊ってみた企画」では、Snow Manの「カリスマックス」をパフォーマンスするLDH選抜メンバーを大発表。中務裕太（GENERATIONS）、世界、澤本夏輝、堀夏喜（FANTASTICS）、SHOW、TAKUMI、HINATA、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）、小川桜花、山口綺羅（Girls2）の精鋭メンバーで魅せる。
■出演アーティスト・楽曲 （※50音順）
アンジェラ・アキ「Pledge」「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」
＝LOVE
Aぇ! group「Again」
King ＆ Prince「Waltz for Lily」「Theater」
超ときめき◇宣伝部「画面越しのエンジェル」（◇＝ハート）
中島健人「XTC」
なにわ男子「HARD WORK」
NAZE「BABYBOO」
HANA「Cold Night」
M!LK「爆裂愛してる」
【踊ってみた企画】「カリスマックス」（Snow Man）
中務裕太（GENERATIONS）
世界、澤本夏輝、堀夏喜（FANTASTICS）
SHOW、TAKUMI、HINATA、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
小川桜花、山口綺羅（Girls2）
【写真】出演アーティスト第1弾
先日、アンジェラ・アキ、＝LOVE、Aぇ! group、King ＆ Prince、超ときめき◇宣伝部（◇＝ハート）、中島健人、なにわ男子、NAZEの出演を発表。このほど、番組を彩る豪華出演アーティスト第2弾と歌唱曲ラインアップが決まった。
大人気「踊ってみた企画」では、Snow Manの「カリスマックス」をパフォーマンスするLDH選抜メンバーを大発表。中務裕太（GENERATIONS）、世界、澤本夏輝、堀夏喜（FANTASTICS）、SHOW、TAKUMI、HINATA、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）、小川桜花、山口綺羅（Girls2）の精鋭メンバーで魅せる。
■出演アーティスト・楽曲 （※50音順）
アンジェラ・アキ「Pledge」「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」
＝LOVE
Aぇ! group「Again」
King ＆ Prince「Waltz for Lily」「Theater」
超ときめき◇宣伝部「画面越しのエンジェル」（◇＝ハート）
中島健人「XTC」
なにわ男子「HARD WORK」
NAZE「BABYBOO」
HANA「Cold Night」
M!LK「爆裂愛してる」
【踊ってみた企画】「カリスマックス」（Snow Man）
中務裕太（GENERATIONS）
世界、澤本夏輝、堀夏喜（FANTASTICS）
SHOW、TAKUMI、HINATA、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
小川桜花、山口綺羅（Girls2）