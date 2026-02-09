ジョン・ボン・ジョヴィ、大ヒット曲「Livin′ on a Prayer」パロディCMに本人カメオ出演 スーパーボウル放送中にサプライズ登場し話題に
世界的アーティストのジョン・ボン・ジョヴィ（ボン・ジョヴィ）が、日本時間9日に開催された『第60回NFLスーパーボウル』放送中に公開されたコメディタッチのテレビCMにカメオ出演し話題を呼んだ。
【写真】豪華！『第68回グラミー賞』主要部門の受賞者
同CMは米国大手保険会社 State Farmによる新作広告『Stop Livin' on a Prayer』で、1986年のボン・ジョヴィの名曲「Livin' on a Prayer」をユーモラスにアレンジした替え歌をフィーチャーした。俳優・コメディアンであるキーガン＝マイケル・キーとダニー・マクブライドが出演し、架空の保険会社「Halfway There Insurance（=中途半端な保険）」の頼りない代理店員として替え歌を披露した。さらに女優・シンガーのヘイリー・スタインフェルドが顧客役として登場している。
CMのクライマックスでは、ハイウェイの上で6人組グローバルガールグループ・KATSEYEが踊る中、ジョン・ボン・ジョヴィ本人が旧車フォード・トリノに乗り付けサプライズ登場。「乗ってくかい？」と声をかけ、「祈りに頼るような適当な保険で妥協しないで」という広告メッセージを強調した。
この出演は、ジョン・ボン・ジョヴィが自身の楽曲に関連した大規模テレビ広告に登場する非常に稀なケースとしても注目され、多くの視聴者やSNSユーザーが瞬く間に反応。アイコニックなロックの名曲と現代のポップカルチャーを掛け合わせた表現が、視聴者に笑いを届けると同時に、特別なコンテンツとして大きな反響を呼んだ。
『第60回NFLスーパーボウル』のハーフタイムショーでは、『第68回グラミー賞』でスペイン語作品で初めて年間最優秀アルバム賞を受賞したプエルトリコ出身のバッド・バニーがパフォーマンスを行った。故郷を象徴するサトウキビ畑の登場や演劇的な演出で代表曲の数々を披露し、観客を沸かせた。ハーフタイムショーには、レディー・ガガやリッキー・マーティンなども登場した。
