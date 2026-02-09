ミラノ・コルティナオリンピックは８日、フィギュア団体最終日があり、日本は順位点合計を６８まで伸ばし、米国に１点差の銀メダルに輝いた。

ペアと女子のフリーで、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）と坂本花織（シスメックス）が１位となり、ともに順位点１０を獲得し米国に追いついた。激闘の決着をつける男子フリーで、日本の佐藤駿（エームサービス）は１９４・８６点で２位、２００・０３点を出した米国のイリア・マリニンにわずかに及ばず、北京大会に続いての２位となった。

２２歳の佐藤が、頼もしく見えた。日米がポイントで並び、男子フリーの「最終決戦」で雌雄を決する大一番。新時代の旗手と目されるイリア・マリニン（米）に最終滑走の佐藤が挑んだ。

２人とも大きなミスなく自らのプログラムをこなせば、演技の構成上、勝ち目はない。「技術点の差を埋めるには４回転を増やすしかないのかな」。知恵を絞り、直前の６分間練習で予定にはない４回転フリップを跳んでみた。この「隠し玉」を持ったまま、冒頭の４回転ルッツをしっかりと着氷。この瞬間、勢いのまま成功率の下がるチャレンジをするのではなく、所定の演技をしようと決めた。「練習でも調子がいいわけではない。切り替えて、普段通り頑張った」。精密に、感情をこめた本来の滑りで、ベストの演技が出来なかったマリニンを上回る可能性に懸けた。

佐藤の快演が終わった瞬間、場内には、地鳴りのような歓声が響いた。注目の採点は、フリーの自己ベストを更新する１９４・８６点。優勝を逃した悔しさから涙があふれたが、銀メダルを首にかけると明るさが戻った。「やるべきことは、最大限やることができた」

これまで主に鍵山優真（オリエンタルバイオ）が背負ってきたマリニンとの対決に頭を巡らせ、もう少しで手の届く熱戦を演じた佐藤。「今回の五輪でもイリア選手に学んで、少しでも近づいていきたい」。４年に一度の夢舞台が、一回り佐藤を大きくした。（平地一紀）