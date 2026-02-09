アイドルグループ「つばきファクトリー」の福田真琳（21）が5月中旬から6月上旬にかけて学業上の理由で活動休止することが9日、「ハロー！プロジェクト」の公式サイトで発表された。

「福田は現在大学に在籍しており、カリキュラムの一環として教育実習への参加が必須となっているため、当該期間は活動を休止させていただくこととなりました」と報告。活動休止により、5月19日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、29日に東京・めぐろパーシモンホールで予定されている春ツアー公演への出演を見合わせることも伝えられた。

福田は自身のブログを更新。大学進学の理由を「活動をする中で、もっとつばき（ファクトリー）のために自分にできることを増やしたい、もっと成長したいと思うようになり、周りの方々と相談して決めました」と説明。

さらに「人に『伝える』ということをもっと深く学びたい。その気持ちから教育にも興味を持ち、教職課程の履修を決めました」と続けた。

グループの活動を一時休止することは「結果としてツアーの2公演に参加できなくなってしまいました。楽しみにしてくださっていたみなさんには心苦しい気持ちでいっぱいです」と率直な心境を吐露。

その上で「貴重な学びの機会をいただけることに感謝し、真摯（しんし）な気持ちで実習に臨みたいと思っています」。そして「成長した姿で戻ってこられるよう一生懸命がんばります。私の新しい挑戦を見守っていただけたらうれしいです」とファンにメッセージを送った。

長崎県出身の福田は21年7月につばきファクトリーに加入。昨年4月から出身地である長崎県波佐見町の「波佐見町ふるさと大使」を務める。

幼少期は中国・上海で過ごし中国語が堪能。清楚な立ち居振る舞いと透き通った歌声で人気を集めている。