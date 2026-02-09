保護犬のごぅちゃんをお迎えして5年が経ちました。今でも飼い主さんが家を数時間空けると全力で出迎えてくれるのだそう。その大喜びしているごぅちゃんの様子があまりにも愛らしく、素敵な歓迎だと話題になりました。

「幸せとはこういうこと」「可愛いお出迎え嬉しいですね」と反響を呼び、6万回以上再生されています。

【動画：保護犬を飼い始めて5年→数時間ぶりに家に帰ると、今でも…ずっと変わらない『全力の大歓迎』】

7時間ぶりの再会

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『sibatweet』へ投稿された、保護犬「ごぅちゃん」の様子です。この日7時間ほど家を空けていたという飼い主さん。帰宅してドアを開けると、ごぅちゃんが勢いよく飛び出してきたのだとか。

クンクン鳴きながら、飼い主さんの周りをグルグル回ったり足に飛びついたりと、興奮気味なごぅちゃん。帰ってきたのが嬉しくてたまらないという気持ちを全身全霊で伝えてくれたのだそう。

何年経っても変わらない全力の歓迎

玄関へ入ってもごぅちゃんの歓迎は続き、何度も迎えにくるごぅちゃん。飼い主さんの顔までぴょんと跳ねてみたり、腕にしがみついてみたりと、上がってくるのが待ちきれない様子だったといいます。

この熱烈な歓迎ぶりは今回だけではなく、ごぅちゃんを家族に迎えた5年前からずっと続いているのだそう。いかにごぅちゃんが飼い主さんに大切にされていて、ごぅちゃんも大切に思っているかが伝わってくるようでした。

保護犬から大切な家族へ

生後4ヶ月の頃に、宮古島の道路を放浪しているところを保護されたというごぅちゃん。その後飼い主さんの家族となりたくさんの愛情を受け、まるで別の犬のように感情表現が豊かになったのだそう。

たくさんの友達と思い切り走ったり遊んだり、飼い主さんに甘えたり、時にはわがままを言ってみたり。幸せそうなごぅちゃんの現在の姿を見ると、素敵な家族と会えて本当によかったねと、こちらも幸せな気持ちになれました。

この投稿へは「たくさん可愛がってもらえるのが伝わってきた」「3年ぶりレベルの感動再会シーンが毎日なのがうらやましい」「甘えることを知った保護犬ちゃんを見ると嬉しくなります」「飼い主が大好き過ぎる」など、飼い主さんの帰宅に全身全霊で喜びを伝えてくれるごぅちゃんの姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと2000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『sibatweet』では、飼い主さんよりもおやつをくれる人が大好きだという、いつも元気いっぱいな保護犬「ごぅちゃん」と飼い主さんとの微笑ましい日々の様子が公開されています。

