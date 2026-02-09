仲良しな2匹の犬の、まるで気持ちが通じ合っているかのようなシンクロぶりが、TikTokで注目されています。投稿したのは、ポメ柴mixのもちくん・豆柴のつぶくんと暮らす「もちつぶ」さん。投稿から104万回以上再生され、「かわいすぎて涙出る」といったコメントが寄せられています。

【動画：仲良しすぎる2匹の犬→日常を観察してみると…以心伝心？シンクロしすぎている光景】

何気ない仕草が鏡合わせのように一致

登場するのは、ポメ柴mixのもちくんと豆柴のつぶくん。とある日、飼い主さんは2匹の驚くほど華麗なシンクロの数々に気づいたといいます。まずは2匹並んで座り、同じ方向を向いて同時に体をかき始めたんだそう。

つぶくんが「ふわ～」と大きなあくびをすると、すぐにもちくんも同じようにあくびをしたといいます。ワンちゃんの世界でも、あくびは仲良しの相手にうつるのでしょうか？2匹のシンクロっぷりはまだまだ続きます。

常にニコイチで行動する2匹

外へ出ても、2匹のシンクロは止まらないんだそう。お散歩中は体をぴったりと寄せ合い、同じリズムで軽快に歩くんだとか。後ろから見る姿がとてもかわいらしく、いつまでも見ていたくなりますね。

おやつの時間は仲良く隣に並び、なんと同じ部分から食べ始めたといいます。何をするにも一緒がいい、という2匹の強い絆が画面越しに伝わってくるかのようです。

不思議で愛くるしいシンクロ率

さらに、お腹を床につける伏せの動作やカメラを見つめる笑顔、そして不意に横を向くタイミングまでぴったりだといいます。オリンピックなら高得点間違いなしのシンクロ率です！

遊び疲れたあとのお昼寝タイムも、もちろん一緒の2匹。同じような格好で丸まって眠る姿は、まさに天使のようです。サイズ違いの双子のような、不思議で愛くるしいシンクロ率に最後まで癒されるのでした。

この投稿には「めちゃくちゃ癒される」「尊いって言葉がしっくり」「大小サイズがかわいい」「飼い主さんの愛情がワンちゃんに伝わってる」「こんなシンクロ見たことない」など、もちくんとつぶくんの以心伝心な姿に、多くの人が魅了されていました。

投稿者である「もちつぶ」さんのアカウントでは、仲良しのもちくんとつぶくんの様子がたくさん投稿されています。2匹が作り出すやさしい世界観に、癒されてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「もちつぶ」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。