エミリン、最近のマイブーム！“推し”ごはんのお供を紹介「クオリティ高キムチ」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『32歳ダイエット中の食生活はこんなかんじ』の動画を投稿。動画では、現在ダイエット中だという大松さんの1日の食生活を公開。今回の記事では、大松さんのマイブームになっているという“キムチ”をご紹介します！

大松さんは、お昼ごはんに野菜たっぷりのお鍋とごはんを食べながら、ごはんのお供として「推しキムチ」とコメントした商品がこちら。

◼︎宗家(ジョンガ)キムチ

大象ジャパン株式会社 / 宗家(ジョンガ)キムチ 本場のおいしさ逸品キムチ400g （公式サイトへ）

5種類の特製塩辛が引き出すコク深い海の旨味が調和した、贅沢な味わいのキムチ。

大きめにカットした白菜のシャキシャキとした食感が楽しめます。

公式サイトによると、宗家キムチは、韓国内のキムチ販売第一位を誇る、本場が認めるキムチなんだそう！

◼︎最近のマイブーム

大松さんは「ジョンガキムチは前々から美味しいのは知ってたんだけど、ジョンガキムチの中の逸品キムチみたいな」「なんかちょっとクオリティ高キムチみたいなやつが売り出してて」とコメント。

そして「最近それが美味しくて、しそのり納豆とこのキムチを混ぜてお米と一緒に食べつつ鍋とか何らかの汁物をすするっていうのが食事マイブームになりつつある」と教えてくれました！

◼︎動画もチェック

動画内では、このほかにも、大松さんがダイエット中におすすめの食事を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。