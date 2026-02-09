2月8日、譜久村聖がInstagramを更新。5日に開業したポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』を訪れたことを報告した。

【写真】キュートな“イーブイ”との2SHOTなども公開

譜久村は、自身のInstagramアカウントにて、「#ポケパークカントー どこを見てもポケモンたちに囲まれてて」「ショーは沢山癒されたし フォレストではまるでポケモンの世界にいるようで 感動して泣きそうになった！」「ポケモン達のことがもっと大好きになりました」とコメント。

あわせて、“ニンフィア”のカチューシャをつけてパーク内を満喫する様子や、“イーブイ”との2ショットなどを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「天使過ぎる！！！」「ニンフィア似合うね」「お耳似合う」「これは癒される」「最高に可愛いです」などの声が集まっていた。

譜久村は2011年にモーニング娘。の9期メンバーとして加入し、グループを卒業した現在はソロアーティストとして活動。1月16日〜18日には、COTTON CLUB（東京）にて『譜久村聖 コンサート 2026 〜Mizuki’s Cafe〜』を開催した。

画像出典：譜久村聖オフィシャルInstagramより