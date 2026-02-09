マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラは今シーズン腕章を巻くポルトガル代表MFベルナルド・シウバを絶賛した。



シティはプレミアリーグ第25節でリヴァプールと対戦し、2-1の逆転勝利を飾った。鬼門アンフィールドで大きな勝ち点3を手にしたが、この試合で素晴らしい活躍を見せたのがキャプテンのシウバだ。



1点ビハインドで迎えた84分アーリング・ハーランドのヘディングパスに抜け出し、同点ゴールを決めると、90分にはマテウス・ヌネスへ絶妙なパスを送り、PKを誘発させた。勝たなければタイトルレースから脱落する可能性が高かった大一番でシウバは2ゴールに絡む活躍を見せたが、ペップは2017年よりプレイするポルトガル代表MFに絶大な信頼を寄せているようだ。





「我々を導いてくれたのは、我々の素晴らしい選手、これまでプレイした選手やトレーニングしてきた選手の中でも最高の選手の一人であるキャプテンのベルナルドだった」「我々は彼に従う。私も彼に従う。彼はチームを最優先に考えるし、自らが模範となって行動する。皆が彼に従う。私が真っ先にね。彼はアーリングのアシストから最初のゴールを決めた。そしてマテウスのPKもアシストした」（クラブ公式サイトより）シティも世代交代が進んだが、シウバはペップと共にクラブの全盛期を築いてきた一人。リヴァプール戦では貴重な同点ゴールをマークしたが、得点後喜ぶことなく、勝つためにすぐさまボールを持って自陣に戻る姿を見せるなど、キャプテンを任された今シーズンはチームを引っ張る存在になっている。黄金時代を知る一人であるシウバも今シーズンがシティでの最後のシーズンになると予想されているが、リヴァプール撃破を追い風に首位アーセナルを追い越すことはできるだろうか。