一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を2月9日正午から10日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引、さらにオンラインカード決済で10％がポイントアップとなる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ロイヤルパークホテルが26,208円から、SORANO HOTELが33,490円から、浅草ビューホテルアネックス六区が17,386円から、札幌プリンスホテルが8,106円から、リッチモンドホテル盛岡駅前が6,525円から、伊豆ホテル リゾート＆スパ（朝食付）が62,568円から、レンブランドプレミアム富士御殿場が14,142円から、グランドプリンスホテル大阪ベイが8,496円から、ホテルロイヤルクラシック大阪が28,050円から、ザ・ロイヤルパークキャンパス福岡中洲が25,435円から、ザ・ブセナテラス（朝食付）が34,860円から、オリエンタルヒルズ沖縄（2食付）が103,348円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。