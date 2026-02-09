1月21日の再稼働後に不具合で停止していた柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は9日午後に再起動しました。



東京電力によりますと、9日午後2時に柏崎刈羽原発6号機の原子炉から制御棒を引き抜く作業を始めました。6号機は1月21日に約14年ぶりに再稼働しましたが、制御棒を引き抜く作業中に電動機制御盤に警報が発生し、原子炉を止めていました。



9日午後3時20分に核分裂反応が連続する臨界状態に達したということです。現在、原子炉の状態は安定しているということです。



東京電力は、3月18日に営業運転を開始する予定です。