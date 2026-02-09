これからの気象情報です。

10日(火)は穏やかな天気ですが、朝は凍結に注意が必要です。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に波浪注意報、広い範囲に濃霧注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報、中越と上越の各地に低温注意報が出ています。



◆2月10日(火)の天気

・上越地方

晴れる時間が長いでしょう。

朝は放射冷却で厳しい冷え込みになりますが、日中の気温は8℃前後まで上がる見込みです。



・中越地方

昼間は日差しが出て、雪解けが進むでしょう。

一方、朝は強烈に冷え込み、刈羽村では-6℃、津南町では-10℃まで下がる予想です。



・長岡市と三条市周辺

午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。

一方、昼ごろからは日差しが届いて、幾分寒さが和らぐ見込みです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝晩は雲が広がるところがありますが、日中はよく晴れるでしょう。

最高気温は、3月上旬から中旬並みになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝から青空が広がるでしょう。

昼間の気温は8℃前後のところが多く、今日より5℃くらい高くなりそうです。



◆風と波

佐渡で、次第に南西風が強まるでしょう。

波の高さは、上・中越ではじめ2m、下越・佐渡で最大2.5mの予想です。



◆週間予報

11日(水)は朝から雨脚が強く、風も強まるところがあるでしょう。

12日(木)は山沿いを中心に雪が降りますが、13日(金)以降は気温が高く天気が崩れる日も雨になりそうです。



10日(火)日中は気温が上がりそうです。雪の多い地域では、落雪などに注意・警戒をしてください。