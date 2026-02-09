明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、開幕戦で愛媛と対戦。新加入のキーパーの活躍で1点を守り切り、20試合ぶりの勝利を収めました。



待ちに待ったサッカーがある日常。特別リーグ開幕戦の相手はJ3の愛媛FC。ご覧の通りのスタメンで新生船越アルビの船出を迎えました。



試合は開始3分。新加入・佐藤海宏のクロスからモラエス！さっそく先制点を奪い、1－0で前半を折り返します。後半は愛媛に攻められるシーンが増えますが、新加入バウマンが右手一本でビッグセーブ！17本のシュートを放たれるも、一度もゴールを許さずビッグセーブを連発します。



新加入キーパーの活躍で1点を守り切ったアルビ。開幕戦を勝利で飾り、2025年6月以来20試合ぶりの勝利を収めました。



■船越優蔵監督

「苦しいゲームだったが、勝てたことがすべてだった。また次の試合も(勝利の)光景が見られるように頑張るので、応援よろしくお願いします。」



次節は、今週14日(日)にアウェーでJ2徳島ヴォルティスと対戦します。