心臓や呼吸が停止した人に、率先して救いの手を差し出すことができるようにと救命処置を体験です。

能登半島地震での震災体験をふまえて、石川県輪島市の高校生が心肺蘇生の方法を学びました。

指導を受けながら、心肺蘇生法を学ぶ生徒たち。体験授業を行ったのは医療支援活動を行うNPO法人の「ジャパンハート」です。

ジャパンハートは能登半島地震の医療支援として避難所へ看護師を派遣し、現在も仮設住宅での健康相談などを続けています。

心肺停止の放置1分で救命率は10％下がる

今回の授業は国士館大学の学生の協力を得て、輪島高校の1年生76人が人形を使って2人1組で胸骨圧迫を体験しました。

交代する間も動きを中断することなく、同じリズムで胸の真ん中を強く押さえては戻す動きを繰り返します。

体験した生徒「練習でやるのと実際にやるのは違うと思うので少しずつ慣れていくのが大切だと思います。」「自分ひとりだったら不安だと思うので、友達を呼んでやりたいです」

心肺停止になった人をそのまま何もしないで放置すると、救命率は1分間で10パーセント下がるとされています。

講師「自分たちも共助の担い手になれるんだと実感してもらえれば」

国士舘大学防災・救急救助総合研究所講師 都城治さん「自分たちもできるんだ。自分たちも共助の担い手になれるんだと実感してもらえる時間を作りたいと考えています。実際の現場で胸骨を圧迫することはなかなか勇気が出ないかも知れないが声をかけるまでやってもらえるといいなと思います」

胸骨圧迫に使用した人形はいざという時に対応できるよう、普段からの練習用として学校に寄付されました。

生徒たちは、校内に設置してあるAED＝自動体外式除細動器の使い方も学びました。

ジャパンハートでは今後も奥能登の学校で救命処置の体験授業を続け、啓発活動を行っていくことにしています。