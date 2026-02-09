【あすオープン】広すぎ…約2400平米のクレーンゲーム専門店、千葉・船橋市に誕生 「クレーン横丁 極」約370台ずらり
イオンファンタジーはあす10日、コーナン船橋花輪インター店（千葉県船橋市）にクレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極（きわみ）コーナン船橋花輪インター店」をオープンする。
【画像】広っ…約2400平米のクレーンゲーム専門店
「クレーン横丁 極」は“魅力的な景品が軒を連ねる、心躍る街”をコンセプトに、クレーンゲームの“極み”を追求する専門店。昨年10月オープンの「クレーン横丁 極 石橋店」（栃木県）に続く2号店で、千葉県には初出店。イオンファンタジー最大級、約2400平米の広さを誇る。
最新機種や人気のクレーンゲームを多数ラインナップ。ビッグ景品を取りそろえた大きなクレーンゲームから、10円から遊べるプレイしやすいミニクレーンゲームまで、約370台の多彩な機種がずらり。プライズゲーム用景品も、ユーザーからの人気が高いキャラクターのぬいぐるみやフィギュア、日用品雑貨や食品、飲料など、幅広くアイテムを提案する。
■店舗概要「クレーン横丁 極 コーナン船橋花輪インター店」
所在地：千葉県船橋市宮本9丁目5番15号
面積：約747坪（約2,400平米）
営業時間：10時〜23時
【画像】広っ…約2400平米のクレーンゲーム専門店
「クレーン横丁 極」は“魅力的な景品が軒を連ねる、心躍る街”をコンセプトに、クレーンゲームの“極み”を追求する専門店。昨年10月オープンの「クレーン横丁 極 石橋店」（栃木県）に続く2号店で、千葉県には初出店。イオンファンタジー最大級、約2400平米の広さを誇る。
■店舗概要「クレーン横丁 極 コーナン船橋花輪インター店」
所在地：千葉県船橋市宮本9丁目5番15号
面積：約747坪（約2,400平米）
営業時間：10時〜23時