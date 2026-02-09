ロッテの山本大斗外野手（２３）が都城キャンプ休養日の９日、今季の目標を「３０発」に定めた。現在、前西武監督の松井稼頭央臨時コーチ（５０）から攻守で学びの日々。鍛錬の成果をシーズンで発揮する。

外野手登録だが、打棒を生かし出場機会を増やすため、三塁守備を特訓中だ。「稼頭央さんに付き合ってもらって、朝から（夕方）６時ぐらいまで濃い練習ができてます。難しさを痛感してます」と語った。

昨年はチーム日本人トップの１１本塁打。理想のサード像に「村上（宗隆）さん、岡本（和真）さんとか、４番を打つ人が守るイメージ。チームを引っ張る人、華のある人が似合う」と言った。人気も上昇中。「西岡コーチにも『もっと金髪で来いよ』『コーンロウで巻いて開幕戦に来い』とか、冗談ですけど言われたり。『それは活躍してからやります』って言ってます」と笑った。

この日はパ・リーグＴＶの撮影に臨み、「パ」と描かれたＭサイズの黒パーカーで登場。「小さすぎますよ！ おへそが出そうです」と爆笑を誘ったが、その分、鍛え上げた肉体のシルエットが浮かび上がった。

「こうやって自由にやらせてもらってるんで、それなりの活躍をしないといけない。今年も活躍して、調子に乗れるように。３０本を目標にやっていきたい」と山本。「ダイナマイト」の異名を誇る２３歳。大爆発の予感が漂う。（加藤 弘士）