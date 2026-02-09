自民党が歴史的大勝を果たした今回の衆院選。今回の#みんなのギモンでは、「“高市旋風”って何だったの？」をテーマに解説します。

■まさに“高市劇場”

鈴江奈々キャスター

「NNNと読売新聞、NHKが合同で行った出口調査をもとに高市旋風の正体を探りました」

「まずは獲得議席数をみていきます。今回、自民党は史上最多の議席を獲得する歴史的大勝となりました。単独で316議席を獲得し、衆議院全体の3分の2を超えました。連立を組む維新も2議席伸ばし、36議席を獲得。与党として352議席となります。解散直前に結党した中道は118議席減らして49議席となりました。国民は1議席伸ばして28議席、参政は13議席と大きく伸ばし15議席獲得。今回初めて衆院選に挑んだチームみらいも11議席獲得しました」

井上幸昌政治部長

「この選挙戦、まさに高市劇場でした。結果、高市首相はかつてない強大な力を手にしました。通そうと思えばどんな法案でも通せてしまいます」

■全ての年代で自民党トップ

鈴江キャスター

「どんな有権者が自民に投票したのか詳しく見てみます」

「年代ごとの比例の投票先を見ると、各年代全てで自民党がトップとなりました。10代では42％。70歳以上は39％。その他の年代でも35％を超えています。2位との差を見てみると多くの年代で20ポイント前後の差をつけています」

森圭介キャスター

「昨日投票所へ行きましたが、おそらく10代だと思う子たちが高市さんに入れたと言っていたんです。自民じゃなくて高市さんに入れたと。若い世代も選挙に行っているんだなと思ったんですが、一番若い世代が42％、そして70歳以上が39％ということで、若い層と高年齢の層がより自民党に入れているのが特徴的だなと思いました」

斎藤佑樹キャスター

「40代までと50代以上で2位以下が分かれていますね」

鈴江キャスター

「40代までが国民、それ以降は中道というふうになっていますね」

■ユーチューブ動画の再生が1億6000万回

井上部長

「この傾向に影響した可能性があるのがこちらです。各年代が投票の参考にしたメディアを見てみると、テレビも多くの方に参考にして頂きましたが、10代〜40代までは、SNSがトップだったんです」

「各党がSNS戦略に力を入れていた中、自民党が1月26日に投稿した高市首相が出演するユーチューブ動画の再生回数が1億回を超え、話題となりました。9日の正午時点では1億6000万回を超えています」

山粼誠キャスター

「同じ方が複数回再生したということもあると思いますけども、数字だけ見たら、日本の人口より多い数字ですから、与えた影響というのは少なくないでしょうね」

■無党派層を獲得

井上部長

「また今回の歴史的大勝は、無党派層を獲得したのも大きいと思います。

鈴江キャスター

「無党派層の投票先を見てみます。自民が27％でトップにたち、2位16％の中道を大きく引き離しました」

井上部長

「自民党が無党派層の支持でトップになるのは異例と言っても良く、前回の衆院選でのトップは立憲民主党で、自民は3位でした」

斎藤キャスター

「SNSでも人気で無党派層にも人気でなぜ今回そんなに自民党が支持されたのか？」

■“世直し”を期待か

井上部長

「いくつかのキーワードがあると思うのですが、多くの有権者は高市首相の一生懸命な姿を好感し初の女性首相を応援したいという思いを抱いたのではないでしょうか」

「そして、この終わりの見えない物価高。ここまで変化を起こせなかった既成政治にNOを示したかった。中道など野党もその既成政治の一部分とみられた。そこで求めたのが政治の世界の“アウトサイダー”ですね。高市さんは長く国会議員を務めているが、自民党ではアウトサイダー的な立ち位置だった。アウトサイダーのトランプ大統領が今や共和党の顔になっているのと似ている」

「そんな高市首相に有権者は大胆な『世直し』を期待したのではないか、そう私は見ています」

鈴江キャスター

「中道は新党でしたが、新しさが出せなかったということなんですね。国民の期待に本当に応えられるのか。今後、高市政権はどうなっていくのでしょうか」

■高市政権にかつてない力

井上部長

「自民単独で衆議院の3分の2の議席を獲得したということは、有権者は高市政権にかつてない力を与えた事になります。というのも、衆議院で可決された法案は参議院にいきますよね。参議院では与党で過半数がありませんが、もし否決されても、衆議院の出席議員の3分の2以上が賛成すれば、再可決させることができるんです。議席数でいえば自民党は単独でこの再可決が可能となりました。憲法改正の発議の要件も衆議院で言えばクリアしたことになります」

瀧口麻衣キャスター

「与党だけでやりたいことができてしまうという事を不安に思う人もいますよね」

井上部長

「野党の数が激減しましたので、政府に対する国会のチェック機能という観点だけで言えば、大きく落ちる恐れがあると言えます」

森キャスター

「国会のチェック機能という話もありましたが、今回の結果が民意なわけですから、我々有権者、国民としても、果たしてこの結果というのが、次の日本をどう導いてくれるのかというのをしっかり見ていかなければいけないなと感じますよね」

井上部長「最後にもう一つ、比例代表で自民党に投票した人たちがどんな政策を重視したか。トップは52％の『物価高対策・経済政策』で、次は『年金・社会保障政策』でした。この有権者の思いを十分にかみしめた政権運営が求められます」

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）