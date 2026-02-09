¸µÀ¤³¦²¦¼ÔŽ¥À¾ÅÄÎ¿Í¤¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤ÎºÆµ¯Àï¤Ø¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÂÎ½Å¤òÍî¤È¤»¤Æ¤¤¤ëŽ£ 15Æü¤ËÀ¤³¦S¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç¡¢Æ±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé8°Ì¤ÎÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡áÏ»Åç¡á¤¬£¹Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¡£Æ±µé6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥ë¥«¥É¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê15Æü¡¢Âçºå¡¦½»µÈ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ø¡¢½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡áM.T¡á¤È¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ï¡¢±¦¸ªÃ¦±±¤Î¤¿¤á6²ó½ªÎ»TKOÉé¤±¡£¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤ÎºÆµ¯Àï¡£À¾ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¡Ë1.8Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ËºÇ¸å¤Î1.8Á¤òÍî¤È¤¹¤Î¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÂÎ½Å¤òÍî¤È¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ºÎÌ¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ä¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï32¾¡¡Ê26KO¡Ë1ÇÔ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡£¤³¤ÎÆü¤â±ÇÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡Ö¤É¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤â¶¯¤¯ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤½¤¦¡£¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¡¢5·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±µé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡áÂç¶¶¡á¤ÈÃæÃ«¤Î¾¡¼Ô¤ÈÀï¤¦¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¡£1·î¤Ë¤Ï¶áÂç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¤ÎÆ±´ü¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò3Ï¢ÇÆ¤·¤¿ºÊ¡¦º»Æè¤µ¤ó¤¬Âè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£À¤³¦²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹29ºÐ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£ÆâÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¾¡¤Á¤ËÅ°¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£