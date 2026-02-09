2024年、関東で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、東京と埼玉の2つの事件で実行役として起訴された男の裁判で、男に懲役14年の実刑判決が言い渡されました。

森田梨公哉被告（26）は2024年、関東で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、東京・国分寺市の強盗傷害事件と埼玉県所沢市の強盗致傷事件に実行役として関わったなどとして起訴されています。

これまでの裁判で森田被告は起訴内容をすべて認めていて、検察側は懲役17年を求刑していました。

9日に行われた判決で、さいたま地裁は「被告人は報酬目当てに加担して国分寺事件では事前に犯行道具を購入し、被害者の両手を粘着テープで縛ったり、その背中をたたいたりなどし、所沢事件では暴行はしていないが、物色行為を行うなど強盗目的達成のため重要な役割を果たしている」などと指摘。

その上で、森田被告側の「当初は荷物を運ぶ仕事と聞いており、指示役らに脅されたため各犯行に加担した」との主張に対しては、「国分寺事件で強盗に及んだにもかかわらず、追加の報酬欲しさなどから所沢事件に加担している」「刑事責任は相当に重いというべき」などとして、懲役14年の実刑判決を言い渡しました。