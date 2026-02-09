　BOOK☆WALKERではウィンタースポーツを取り扱った作品がいろいろ読める！　アニメ二期主題歌がHANAということでも話題の『メダリスト』や、『ゴールデンカムイ』の作者野田サトル先生の最新作『ドッグスレッド』、小川彌生先生の描く『キス＆ネバークライ』まで！　今こそ漫画でウィンタースポーツに親しもう！

キス＆ネバークライ

■メダリスト

価格：759円(2/21(土)23:59まで50％OFFの【380円】！)

メダリスト


メダリスト

人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！

夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。

でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。

氷の上で出会った二人がタッグを組んで、

フィギュアスケートで世界を目指す！

■新装版　ブリザードアクセル

価格：770円(新規会員なら357コイン還元！)

新装版ブリザードアクセル


新装版　ブリザードアクセル

オレ、北里吹雪、中学１年生。みんなに注目して欲しくてケンカ１００連勝を達成したけど、誰もオレを見てくれねぇ…。そんな時、出会ったのがフギャー…じゃなくてフィギュアスケートだった！ 思いっきりジャンプした瞬間、オレは生まれて初めて注目されたんだ！！　だからオレは、始めるのが遅すぎると言われても、フィギュアをやりてえ！　そして世界中のみんなに見てもらいてえんだ！！

■銀盤騎士

価格：594円(新規会員なら275コイン還元！)

銀盤騎士


銀盤騎士

ヘタレ男子が王子に変身！　氷上に魔法をかけるラブ×コメディ！　――小さな出版社で健康雑誌の編集をしている猪狩千登勢（いがり・ちとせ）。幼なじみの雉子波心（きじなみ・こころ）は男子フィギュアスケートのスター選手！　だが彼の活躍の裏には、千登勢との「ある秘密」があった。その鍵は――魔法少女と鎧の騎士！？

■キス＆ネバークライ

価格：594円(新規会員なら275コイン還元！)

キス＆ネバークライ


キス＆ネバークライ

ドラマティック・アイスダンスワールド、開幕!!　アメリカに住む少女・黒城（くろき）みちるは、幼い頃から母にフィギュアスケートを習っていた。シングルスケーターとして育てられていた彼女の憧れは、アイスダンス。ハーフの少年・礼音（れおん）と友達になり、ふたりでアイスダンスを習い始めるのだが……。ラブコメ!?　スポ根!?　ミステリー!?　『きみはペット』の小川 彌生の新境地!!

■ドッグスレッド

価格：711円(2/28(土)23:59まで【100円】)

ドッグスレッド

舞台は気高き北の大地・北海道。時代は2010年、平成。フィギュアスケート、全日本ジュニア選手権大会決勝で歴代最高点を叩き出した白川朗は、なぜか突然、大暴れ。優勝できたはずの大会で失格、フィギュア界を永久追放されてしまう。『狂犬王子』という異名をつけられたロウが辿り着いたのは、氷都・苫小牧、アイスホッケーの街だった!!?　大自然の作り出した天然の池リンク！　VS屈強な源間兄弟!!　前人未到のインターハイ20連覇がかかる狼之神高校!!!　そして、強い速い美しい氷上格闘球技・アイスホッケーとの出逢い!!!!　改善、成長、進化！　全ての挫折を祝福へ変える、超回復の物語ッ!!!!

※本ページで紹介する情報は、2026年2月9日12時現在のものです。