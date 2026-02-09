能登復興のシンボルとして開催を予定する能登駅伝について、石川県の馳知事は道路の復旧状況などを踏まえ、早くても2029年以降になるという見方を示しました。



能登駅伝開催に向けてのワーキンググループでは現在、志賀町から能登半島の海岸沿いをたどり、七尾市へ至るコース案が示されています。



その開催時期について9日、石川県の馳知事は道路の復旧状況などを踏まえ、最も早くて2029年3月以降を見込んでいるとしました。





石川県・馳 浩 知事：「道路が本格的に復旧すること、また全国から集うスタッフや選手を受け入れる宿泊施設が確保できること、さらに県民一丸となって能登駅伝を開催することができるように、住民の理解いただいた上で、市町の協力体制が整うことが不可欠と考えています」来年度は、知事をトップとした準備委員会を立ち上げ、基本構想を策定するとしています。また、9日の予算委員会では、能登半島地震における能登の孤立集落についての答弁がありました。能登半島地震で孤立した49集落のうち、30集落は震災以前に国は孤立の可能性を想定していなかったということです。現在、国では、孤立集落の基準を見直した上で、来年度、調査を行うとしていて、石川県ではその調査を基に実践型の訓練などを行う方針です。