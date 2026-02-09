「ボーイフレンド」ダイ＆シュン、誕生日祝福2ショット公開「ラブラブ」「幸せが溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」（Netflix）に出演したダイ（中井大）が、2月9日までに自身のInstagramを更新。恋人・シュン（中西瞬）との2ショットを公開した。
【写真】男性同士恋リアカップル「最高にキュート」誕生日ケーキ持ったラブラブ2ショット
ダイは「お誕生日おめでとう」と26歳の誕生日を迎えたシュンを祝福。「そして、初ライブ本当にお疲れ様」「カッコ良すぎて、なんだかソワソワしちゃいました」と記し、ケーキを手にしたシュンと笑顔で頭を寄せ合う仲睦まじい2ショットや、花束を抱えるシュンに投げキッスをする写真を披露した。
また、シュンに向けて「大好きなべびの1年が、最高に幸せなものになりますように」「僕も、そのお手伝いができるように、全力で生きていくね！！べびが、だいだいだいだいだーーーいすき」とメッセージをつづっている。
この投稿は「尊すぎる」「愛のメッセージに感動」「幸せが溢れてる」「最高にキュート」「ラブラブな雰囲気が素敵」と反響を呼んでいる。
男性同士の恋愛リアリティショーとして注目を集めた「ボーイフレンド」。男性が恋愛対象の9人が、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で約1ヶ月の共同生活を送りながら、恋や友情を育んでいく。同番組でダイはシュンとカップル成立した。（modelpress編集部）
◆ダイ＆シュン、仲睦まじい2ショット披露
◆ダイ＆シュンの2ショットに「ラブラブな雰囲気が素敵」と反響
