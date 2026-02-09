NCT・ジェノ＆ジェミン、“スーツ×オフィス”の世界観に期待膨らむ！新ALムードフィルム公開

NCTのジェノとジェミンによる新ユニット「NCT JNJM」が、新曲『BOTH SIDES』で軽快なジレンマを描き出す。

2月23日にリリースされるNCT JNJMの1stミニアルバム『BOTH SIDES』には、タイトル曲『BOTH SIDES』をはじめ、多彩な雰囲気の全6トラックが収録されている。

タイトル曲『BOTH SIDES』は、洗練されたサウンドデザインと流れるようなドラムビートが印象的なHIPHOPダンスナンバーだ。エネルギッシュなサウンドにウィットに富んだボーカルとラップが重なり、軽快なムードを生み出している。

（写真＝SMエンターテインメント）ジェミン、ジェノ

“異なる2つの魅力で相手を惹きつける”というメッセージをユーモラスに表現した歌詞は、どちらか選べない“幸せな選択の瞬間”を描き、ジェノとジェミンのHIPで遊び心あふれる魅力を存分に味わえる一曲となっている。

（写真＝SMエンターテインメント）ジェノ、ジェミン

本日（9日）午前0時にNCT公式SNSを通じて公開されたティザーコンテンツ「DAY : OFFICE」には、オフィスという日常的な空間で過ごすジェノとジェミンの姿が収められている。一見するとごく普通のオフィス風景だが、オフィスには不釣り合いな意味深なオブジェが随所に登場し、隠された意味への関心を高めている。

なお、NCT JNJMの1stミニアルバム『BOTH SIDES』は、2月23日にフィジカルアルバムとしても発売される予定で、現在、各種オンラインおよびオフラインの音楽ショップにて予約受付が行われている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェノ プロフィール

2000年4月23日生まれ。5歳のとき、母親と地下鉄に乗っている際にスカウトされ、2005年にCMデビュー。2006年には映画『愛なんていらない』を通じて、演技デビューも果たす。2013年、SMエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生に。2016年8月、NCT DREAMのメンバーとしてデビュー。NCT Uにも所属している。メインラッパーとリードダンサーとして活躍中。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。