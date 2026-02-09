ねこモチーフのデザート･パン･お菓子や日用品など…2月22日『ねこの日』に合わせ17種をラインアップ【ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!】

ファミリーマートは、2026年2月10日から「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を全国約16,400店で開催する。

2月22日『ねこの日』に合わせ、ねこモチーフのデザート･パン･お菓子や日用品などオリジナル商品17種を発売する企画。2026年は、毎年好評の「mofusand」や「ヤマト運輸」とのコラボ商品のほか、猫専門イラストレーター「Coony(クーニー)」さん描き下ろしパッケージの商品など、計17種の商品を発売する。

【すべての画像を見る】ねこモチーフのデザート･パン･お菓子や日用品など…全17種のラインアップはこちら

また、キャンペーン期間中、「mofusand」デザインのホットスナック袋(全5種)と中華まん袋(全3種)が数量限定で登場する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

〈「mofusand」監修商品〉

「mofusand」監修商品は全13種。いずれもパッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザイン。

◆「肉球タルト(いちご&チョコ)」248円

数量限定。肉球をイメージしたいちごムースをトッピングしたタルト。タルト台の中には、なめらかなチョコカスタードを入れた。パッケージは全3種。

※沖縄県では2月13日発売

肉球タルト(いちご&チョコ)

◆「mofusand わっふれ〜む」250円

数量限定。もちもちとした食感の四角いワッフルの中に、カスタード味のクリームを入れた。焼印は全10種、オリジナルシールが1枚ランダムで入っている。オリジナルシール全12種のうち1種は、ファミリーマートオリジナル描き下ろしデザイン。パッケージは全2種。

◆「mofusand シリアルボウル&白桃ゼリー」960円

数量限定。「mofusand」の「かいじゅうにゃん」と「子猫」デザインのシリアルボウル付き白桃ゼリー。シリアルボウルのデザインは全2種。

◆「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん(2個入)」195円

数量限定。2種のにゃんこの顔をかたどった、キャラメル味の餡が入ったまんじゅう。パッケージは全2種。

※北海道、沖縄県では販売しない。

◆「肉球印のもち入りどら焼き こしあん」211円

数量限定。ふんわりとした生地で、北海道産小豆を使用したこしあんと求肥もちを挟んだどら焼き。パッケージは全2種。

◆「肉球すいーとぽてと」198円

数量限定。やさしい芋の甘さが楽しめる、肉球型のスイートポテト。パッケージは全2種。

◆「にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味」145円

数量限定。フランス産発酵バター入りのミルククッキーとキャラメルクッキーを組み合わせ、ねこの顔型クッキーに仕上げた。パッケージは全2種。

◆「にゃんチパック(にゃあん&ホイップ)」178円

肉球の焼き印を入れたパンにつぶあんとホイップをサンドしたランチパック。パッケージは全2種。

※沖縄県では販売しない。

◆「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」178円

ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地で、しましま模様のしっぽに見立てたパンに、キャラメルクリームを挟んだ。パッケージは全2種。

※沖縄県では仕様と価格が異なる。

※北海道では販売しない。

◆「ハッピーニャーン」186円

数量限定。コーンポタージュ味のハート型のハッピーターン。パッケージはつながるデザインで全4種。

◆「ラムねこハイチュウ」257円

数量限定のラムネ入りハイチュウ。パッケージは全3種。

◆「ニャン者めし鋼 ピーチ味」183円

数量限定。「mofusand」×忍者めし鋼コラボ商品。にゃんこ型と肉球型の2種アソートのピーチ味グミで、パッケージは全2種。

◆「午後の紅茶 おいしい無糖」170円

数量限定。ダージリン茶葉を20%ブレンドした香り豊かですっきりおいしい無糖のアイスティー。パッケージは全2種。

〈「猫専門イラストレーターCoony」さん監修商品〉

猫専門イラストレーターCoonyさん監修の商品は全3種。

◆「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」248円

数量限定。「にゃんともおいしい」シリーズ初の濃厚なショコラテリーヌ。パッケージは全4種で、いずれもくろねこを描いた。

にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ

◆「Coonyねこねこサコッシュ&ブラウニーセット」2,220円

全国のファミリーマート5,923店で、数量限定発売する。Coonyさん描きおろしデザインのオリジナルサコッシュと焼菓子を詰め合わせた。

◆「Coonyねこティッシュ 220組」368円

ピュアパルプ100%で上質なティッシュ。パッケージにはたくさんの猫を描いた。

〈ヤマト運輸 コラボレーション商品〉

◆「クロネコのオムレット」298円

数量限定。ココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグループ公式キャラクター「クロネコ･シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピングした。紙ピック、パッケージともにデザインは全3種。

※沖縄県では2月13日発売

〈「mofusand」デザインのホットスナック袋と中華まん袋が登場〉

2025年に大好評だった「mofusand」デザインのホットスナック袋(全5種)が今年も登場する。さらに今年は中華まん袋も「mofusand」デザイン(全3種)になる。袋のデザインは選べない。数量限定のため、各店舗なくなり次第終了。

【展開開始日】

2026年2月14日〜順次

【実施地域】

全国

※中華まん袋のみ沖縄県を除く。

「mofusand」デザインのホットスナック袋

〈2026年で4回目!毎年過去最高売上を更新する人気企画〉

ファミリーマートは、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支出の伸長、2月22日『ねこの日』の盛り上がりを背景に、ねこモチーフのオリジナル商品を展開してきた。

2月22日『ねこの日』に合わせた企画は、2022年2月22日『スーパーねこの日』をきっかけに実験的な取り組みとしてスタート。2023年からは「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」として本格的に展開を始めた。ファミリーマートのカテゴリ横断企画の中でも併買率が高く、2025年は過去最高の売上を記録する好評だったという。

■「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」キャンペーンページ