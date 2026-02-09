Stray Kids¡¢¥Ä¥¢¡¼±Ç²è¤¬À¤³¦¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç1°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª61ÃÏ°è¤ÎÁí¶½¹Ô¼ýÆþ1910Ëü¥É¥ëµÏ¿
Stray Kids¤Î¡È¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¡É¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¼ý¤á¤¿±Ç²è ¡ØStray Kids : The dominATE Experience¡Ù¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDeadline¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢2·îÂè1½µ¤Î½µËö¤ËÀ¤³¦61ÃÏ°è¤ÇÁí¶½¹Ô¼ýÆþ1910Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¸ø³«½é½µËö¤Ë1724´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢Ìó560Ëü¥É¥ë¤Î¶½¼ý¤òÃ£À®¡£¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÏÌó210Ëü¥É¥ë¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÌó160Ëü¥É¥ë¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¸½ÃÏK-POP±Ç²è»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤âÌó140Ëü¥É¥ë¤Î¶½¼ý¤ò¾å¤²¡¢ÎòÂåK-POP±Ç²è¤ÎºÇ¹â¶½¹Ôºî¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥Á¥ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÄìÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Stray Kids¤¬2024Ç¯8·î¤«¤éÍâÇ¯10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦35ÃÏ°è¡¦Á´56¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ ¡ÖStray Kids World Tour ¡ÆdominATE¡Ç¡×¤ÎÇ®µ¤¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¡ÈK-POPÂè4À¤Âå¥°¥ë¡¼¥×½é¡É¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎSoFi¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢µ®½Å¤Ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¼ýÏ¿¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤«¤éÇ®¤¤È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ÖdominATE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú»Ô¾ì¤Ç¿ô¡¹¤Î¡È½é¡É¤ä¡ÈºÇ¹â¡É¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿Stray Kids¤Ï¡¢2026Ç¯¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤ò·ÑÂ³¡£6·î6Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¡ÖThe Governors Ball Music Festival¡×¡¢9·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡ÖRock in Rio¡×¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Í½Äê¤À¡£
