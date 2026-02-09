¡Ö¥É¥ë¥Õ¥í2¡×¤è¤ê¡Ö¥¹¥ª¥ß ÀãÅÆ¤ÎÂ£¤êÊª¡×¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬½é¸ø³«¡ª¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¥Öー¥¹¥ì¥Ýー¥È④¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
¡¡º£Ç¯¤Ï2·î8Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Áí¹çÂ¤·Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß] ¡×¡£¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥áー¥«ー¤«¤éÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢GOLDENHEAD PLUS¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×´ØÏ¢2ºîÉÊ¤ÈKAWA DESIGN¤Î¡Ö¥Éー¥ë¥º¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó2¡§¥¨¥¯¥·¥ê¥¦¥à ¥¹¥ª¥ß ÀãÅÆ¤ÎÂ£¤êÊª¡×¡¢Hobby sakura¤Î¡ÖÌÄÄ¬ ¥ô¥§¥êー¥Ê¡×¤ÈHanabee¤Î¡ÖÌÄÄ¬ ¶ãðÃ¡×¤Î5ºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö ¥µ¥Ä¥ ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーVer.
¡¡GOLDENHEAD PLUS¤«¤éÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö ¥µ¥Ä¥ ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーVer.¡×¡£¤½¤Î¸¶·¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¥Ä¥¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥Óー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£
¡¡Æ¬¤«¤éÀ¸¤¨¤¿±ÔÍø¤Ê¥Ä¥Î¤äÆÈÆÃ¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤¿¥Ø¥¤¥íー¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É¨Î©¤Á¤·¡¢ÊÒ¼ê¤Ï¾²¤Ë¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤ÇÈ±¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£»¨¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤¿Ä¹¤¤È±¤äËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Â¤·Á¤â¸«»ö¤À¡£
¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö ¥»¥ê¥«¡Ê¿åÃå¡Ë
¡¡GOLDENHEAD PLUS¤«¤éÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö ¥»¥ê¥«¡Ê¿åÃå¡Ë¡×¡£¤½¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¸ø¼°¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥»¥ê¥«¤¬¿åÃå°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ñ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤ä¥Ä¥ó¤È¤¹¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÎ©¤Á¥Ýー¥º¡¢¤½¤·¤ÆÉ¨¤ÎÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤¹õÈ±¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¡£¥Õ¥ê¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ¬¤Ë¤Ï¥±¥â¥ß¥ß¤äÀÄ¤¤È±Î±¤á¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Éー¥ë¥º¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó2¡§¥¨¥¯¥·¥ê¥¦¥à ¥¹¥ª¥ß ÀãÅÆ¤ÎÂ£¤êÊª
¡¡KAWA DESIGN¤«¤éÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Éー¥ë¥º¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó2¡§¥¨¥¯¥·¥ê¥¦¥à ¥¹¥ª¥ß ÀãÅÆ¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥ª¥ß¤Î¥¹¥¥ó¡ÖÀãÅÆ¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤À¡£
¡¡¸µ¤¬ÌÀ¤ë¤¤¿§¹ç¤¤¤Î°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤ä¤äÆ°¤¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤È±¤ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ò¥â¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥¯¥·ー²á¤®¤ë°áÁõ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·ー¤Ê¾®ÊªÎà¤Ê¤É¡¢¥¹¥ª¥ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ç»½Ì¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÄÄ¬ ¥ô¥§¥êー¥Ê
¡¡Hobby sakura¤è¤ê¡¢2026Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÌÄÄ¬ ¥ô¥§¥êー¥Ê¡×¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬Æ±¥Öー¥¹Æâ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸ø¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¼«Á³¤ÎÁð²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥ô¥§¥êー¥Ê¡£¼ê¤òÆ¬¤Î¾å¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ýー¥º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÂæºÂÉôÊ¬¤Ï¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¤Î¶Å¤Ã¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÄ¹¤¤È±¤Ï¡¢ÌÓÀè¤Ë¤«¤±¤ÆÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÄÄ¬ ¶ãðÃ
¡¡Hanabee¤«¤é2026Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÌÄÄ¬ ¶ãðÃ¡×¡£¤½¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Á³Ê¤Ï27,390±ß¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸ø¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ãðÃ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÃ®¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÈ¢¤Î¾å¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¶ãðÃ¡£Á¡ºÙ¤Êºî¤ê¤Î°áÁõ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÄÌ¤ê¤Ëºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹¶·â»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í·Á¡Ö¥±¥ó¥·¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤¼¤Ò¤È¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
