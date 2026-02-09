「メガミデバイス」より「B1R-M シャーシキット スキンカラーE」が2月10日に予約開始ボディはコンセプトカラーと全身スキンカラーとの2体構成
【B1R-M シャーシキット スキンカラーE】 2月10日11時より予約開始 発売月：未定 価格：未定
コトブキヤは、プラモデル「B1R-M シャーシキット スキンカラーE」を2月10日11時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品は「メガミデバイス」の新機軸の素体シリーズ「シャーシキット」のスキンカラーEタイプで、褐色とゴールド＆ホワイトとなっている。ボディは既存キャラクターとできる限りの互換性を保ちつつ、可動、プロポーション、組み立てやすさのアップデートが施されている。
フェイスパーツは可動眼球タイプがプリントで再現されており、左右への視線の変更などが可能となっている。
ボディはコンセプトカラーと全身スキンカラーとの2体構成となっている。
【今回は火曜日】- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) February 8, 2026
2026年2月10日(火)午前11時より「B1R-M シャーシキット スキンカラーE」ご予約受付開始です。
Block1規格の素体を浅井真紀氏が改めてリメイク！ 待望のスキンカラーEになります。
