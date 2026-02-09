衆議院議員選挙は8日夜の開票の結果、山形県内3つの小選挙区でいずれも自民党の候補者が大差で当選を果たしました。一方で、非自民の前職2人は比例での復活もならず落選しました。



県1区は開票の結果、自民党・新人の遠藤寛明さん（39）が次点の中道・前職、原田和広さんに5万7000票あまりの差をつけ、初当選を果たしました。



自民・遠藤寛明氏（39）「感謝、感謝、感謝の言葉しかありません。皆さんの声を必ずや国政に届けなければならない皆さんと一緒になってこれからの山形を日本を前に進めていきたい」





県2区は、自民党・前職で農林水産大臣の鈴木憲和さん（44）が知名度を生かし、12万を超える票を集め6回目の当選となりました。自民・鈴木憲和氏（44）「日本の農林水産業、食の産業がさらに稼げる産業になる、持続可能な未来がある、山形ももっともっといい未来を次の世代に引き継いでいける、そのためにこれからも精一杯努力をさせていただきたい」県3区は、自民党・前職の加藤鮎子さん（46）が初めて酒田市で得票数トップとなるなど全域で支持を広げて新人3人を退け、5回目の当選を果たしました。自民・加藤鮎子氏（46）「思いが届いたことを心から感謝し、いただいた皆さんからの期待にしっかりと応えていく、働いて仕事をして応えていく決意と覚悟です」一方、ともに前職として選挙に臨んだ県1区・中道改革連合の原田和広さん（52）と、県2区・国民民主党の菊池大二郎さん（43）は、比例東北ブロックでの復活当選もならず、落選しました。中道・原田和広氏（52）「異常な風が吹いていたことは事実だと思う。私も4度選挙を戦っているが、何と戦っているのかわからない選挙は今回が初めて。何かに飲み込まれてしまったような選挙を経験して不気味な選挙だと思った」国民・菊池大二郎氏（43）「険しい、厳しいホワイトアウトの白いもやの中を手探りでさまよいながら走っていくような12日間だった」（■９日朝 山形市）「おはようございます」県1区で初当選した遠藤さんは、9日朝7時半ごろから山形市内に立ち、道行く人たちに感謝を伝えました。自民・遠藤寛明氏（39）「3時間くらいしか寝られていないがまだ元気です。感謝の気持ちでいっぱい。これから全力で働いていきたいという気持ち」県2区の鈴木さんは、今回、県内で30代、40代の自民候補3人が当選したことに触れました。自民・鈴木憲和氏（44）「将来に対して責任を持たなければならない世代で、山形も前に向かって変わってきたと言っていただけるように精一杯やっていきたい」県3区で当選した加藤さんは、高速交通網の整備などに意欲を示しました。自民・加藤鮎子氏（46）「地元の首長さん方や地方議員の方々との力強いチームワークで連携しながらチームでしっかり地域課題に取り組んでいきたい」当選した3人には10日、当選証書が手渡されます。