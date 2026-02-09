衆議院選挙の結果について、高知県内各政党の反応です。



■自民党県連 明神健夫幹事長

「（当選した中谷氏と尾粼氏は）抜群の知名度と平素の市町村のいろんな課題を国政につなげる日頃の成果の結果だと思っている。（全国的に自民党が）こんなに圧勝とは思わなかったが、多数の横暴と言われないように謙虚で丁寧な政権運営を求めたい」



■中道（立憲民主党県連）楠目慎一郎選挙対策委員長

「党の中核を担ってきた党幹部が相次いで小選挙区で落選した事実は極めて重く、中道改革連合執行部には明確な政治的責任があると考えている。 そのなかでも高知1区田所裕介は最後まで全力で取り組んできた。この努力は確実に次につながる結果だと受け止めている。 立憲民主党高知県連としては与野党を問わず是々非々で向き合い、県民生活に資する提案を積極的に行う取り組みを進めていきたいと考えている」





■中道（公明党）公明党県本部 西森雅和代表「中道改革連合が議席を伸ばすことができなかったということに関しては非常に残念に思うし、結果を重く受け止めなければならないと思っている。（党の）考え方を知ってもらうには時間が短すぎた。（中道は）四国比例で1議席だった。2議席とれればという思いもあったが厳しい結果になった」■国民民主党県連連合会 竹詰仁代表「国民民主党の旗を高知2区で立てられたことは大変よかったと思っている。ただ結果は残念ながら3位ということで、この結果は有権者の選択と真摯に受け止めなきゃいけない。これからも政策本位、対決よりも解決の姿勢は変わらず、国民民主党としてはこれからの政権にも対応させてもらいたい」■参政党参政党県連 山本康博事務局長「今回の（金城氏の）得票に関してももう少し伸ばしたいというのはあったが、それなりの成果は出せたのかなという思いはもっている。 各地方に議員がちゃんといなければ参政党がどんなことを考えているとか参政党とはなんぞやというところで、まだまだ浸透していかないと思っているので、党公認の議員をしっかりと立てていくというのを今年も党員とともに進めていくということでがんばっていきたい」■共産党共産党県委員会 春名直章委員長「（党の議席数は）残念ながら後退することになって、支援してもらったみなさんには申し訳ない思いでいっぱい。ただ高知2区では2万4000票という大きな得票をもらい、善戦健闘したと思っている。（浜川さんが）訴えてきたことが大きく染み渡って浸透していったというのは実感するが、超短期決戦ですべての県民のみなさんにその姿勢や政策を伝えきるということでは十分届けきれなかった。これが非常に残念でならない」■社民党社民党県連合 久保耕次郎代表「ご支援いただいた有権者の方には、感謝を申し上げるところ。短期間での選挙という中で、私ども社民党としての政策、訴え方、自らの政党の弱さといったことで、議席を獲得することが出来なかった。自民党が316という議席で、力で政治を進めるのであれば、出来る限り野党との共闘をすることで、政治の在り方を正していかなければならないのではないかと思っている」