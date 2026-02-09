ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのスノーボード男子パラレル大回転の予選に8日、山形市在住の斯波正樹選手が登場しました。2度目のオリンピックに並々ならぬ思いで臨んだ斯波選手でしたが、 まさかの失格となりました。



スノーボード男子パラレル大回転の予選に臨んだ山形市在住の斯波正樹選手（39）。2018年の平昌オリンピック以来、2大会ぶり2度目の出場です。





今回のオリンピック出場を目指し厳しいトレーニングを重ねてきました。斯波選手の母校・山形南高校では8日、パブリックビューイングが行われ、母・郁子さんのほか、在校生やOBらが駆け付けました。予選1回目、赤のコースを滑走するのが斯波選手。1回目は44秒68のタイムでフィニッシュ。しかしこの滑走でまさかの「失格」の判定を受け、予選で姿を消しました。スノーボード男子・斯波正樹選手「たくさんの方々の支えでここに来られているので本当に申し訳ない気持ちでいっぱい。それが今の一番の感情です」母・郁子さん「晴れ舞台で滑らせてもらったこと大勢の皆さんに応援してもらっていること心から感謝申し上げます。（これから）本人が向かう方向をバックアップしたい」取材に応じた斯波選手によりますと、予選1回目の滑走後のボード検査で、使用が禁止されているフッ素成分が含まれるワックスが検出されたということです。斯波選手は「ワックスを塗る作業はスタッフに任せているが、スタッフがフッ素を塗るというのは考えられず、なぜ陽性が出たのかわからない」と話しています。