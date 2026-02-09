お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。これからやってみたいことを明かした。

現在公開中の映画「禍禍女」（マガマガオンナ）で始めて監督を務めたゆりやん。MCの黒柳徹子（92）から「これからは空手をやってみたいと思ってるんですって？ 何で空手なの？」と聞かれと、「アクション映画に憧れてまして。アクション映画をやるなら私も何かやりたいなと思いまして。空手で金メダルを取りたいんだって」と明かした。黒柳に「それって大変でしょ、今から。そうでもないの？」と尋ねらると「大変だと思いますが、大変な道のりがゾクゾクします」と答えた。

さらに「空手ってどうやるの？」と聞かれると、立ち上がり「えーいっ！」と大声を出し、ポーズ取り、「まだ、やったことないんです」と明かした。

黒柳が「やったことないの？ どうかな」と苦笑し、「いつかアクション映画を撮りたいと思っていらっしゃる？」と質問。ゆりやんは「もしそうなったら出ていただけますか？」と尋ね、黒柳が「私は嫌です。ふふふふ…、ごめんなさいね。普段の映画でも出てないですからね」と答えた。