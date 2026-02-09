アイドルグループ、つばきファクトリーの福田真琳（21）が、5月中旬から6月上旬までの間、学業上の理由により活動を休止することになり9日、所属事務所が発表した。

福田は現在大学に在籍中。「カリキュラムの一環として教育実習への参加が必須となっているため、当該期間は活動を休止させていただくこととなりました」と説明。期間中に予定されているコンサート2公演、イベントへの出演をはじめ、グループでの主な活動は見合わせる。

福田はこの日、オフィシャルブログを更新し「5月中旬から6月上旬までの約3週間、教育実習に参加するため、活動をお休みさせていただくことになりました」とファンに報告。

「活動をする中で、もっとつばきのために自分にできることを増やしたい、もっと成長したいと思うようになり、周りの方々と相談し大学への進学も決めました」「人に『伝える』ということをもっと深く学びたいその気持ちから教育にも興味を持ち、教職課程の履修を決めました」とし、実習については昨年から準備してきたという。

「楽しみにしてくださっていたみなさんには心苦しい気持ちでいっぱいです。グループは、私にとって何より大切な場所です。この気持ちはこれからも変わりません。成長した姿で戻ってこられるよう一生懸命がんばります」とメッセージしている。