正方形を「田の字」に分けたおなじみの形に、1本だけ対角線を引いた図形クイズです。シンプルに見えますが、小さなパーツと大きな重なりを正確に見極める力が試されます。

写真拡大

図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！

今回は、4つの小さな正方形に1本の対角線が加わった形です。パッと見て数え終わった後、視点を「ミクロ」から「マクロ」へ切り替えて探してみるのが正解への近道ですよ。

問題：三角形は何個ある？

図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。

ヒント：十字の線で分かれた小さなマスの中にある形と、正方形全体を大きく真っ二つに分けた形の両方を探してみてくださいね！

答えを見る






正解：6個

正解は「6個」でした。

▼解説
見落としを防ぐために、三角形をサイズや位置ごとに整理して数えていきましょう。

・小さなマスの中（小サイズ）：4個
（左上の小さな正方形の中に対角線で分かれたものが2個、右下の小さな正方形の中にも2個あります）

・正方形全体（大サイズ）：2個
（一番外側の大きな正方形を、長い対角線で大きく半分に分けた三角形が2個あります）

これらを合計すると、4 ＋ 2 ＝ 6個になります。

「対角線が引かれている場所」だけに注目すると、全体を使った大きな三角形を見落としがちになります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)