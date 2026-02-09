読むのが難しいと思う「山梨県の自治体」ランキング！ 2位「都留市」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の旅先を計画していると、地図上でふと読み方の見当がつかない不思議な地名に出合うことがあります。地元の伝統や由来が色濃く反映された、初見では正解を当てるのが困難な自治体の名前をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「山梨県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「意外と読めない」（60代男性／千葉県）、「漢字は簡単だがよくわからない」（50代男性／愛知県）、「読み間違えやすい文字だと思うから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「『韮』の漢字が普段使わない為分からないから」（40代女性／兵庫県）、「珍しい地名だから」（40代男性／東京都）、「漢字2文字だけなのに難しいです」（50代男性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
2位：都留市／51票2位は、県東部に位置する「都留（つる）市」です。富士山の湧水に恵まれ、かつては城下町として栄えた歴史ある街。「都留」という字面から、つい「つる」以外に「つどめ」などと読んでしまいそうな難しさがあるのかもしれません。リニア見学センターなどの観光スポットも人気です。
1位：韮崎市／83票1位にランクインしたのは「韮崎（にらさき）市」でした。サッカーの街として知られるほか、ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智博士の出身地でもあります。「韮（にら）」という漢字は食品名としてはなじみがありますが、地名として使われる際には一瞬迷ってしまう人が多いようです。七里岩の断崖など、独特の地形も特徴的です。
