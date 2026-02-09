【ひらがなクイズ】1分で分かる？ 空欄に共通する2文字は？ 海の専門職がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常的な風景から少し専門的な職業、そして懐かしの機械などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□ころ
め□□ん
え□□ゃき
こうか□□
ヒント：船の進む方向を決める職業といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いし」を入れると、次のようになります。
いしころ（石ころ）
めいしん（迷信）
えいしゃき（映写機）
こうかいし（航海士）
道端の「石ころ」や、科学的根拠のない「迷信」の中に、映画を上映するのに欠かせない「映写機（えいしゃき）」、そして船の安全な航行を支える「航海士（こうかいし）」が隠れていました。同じ「いし」という音でも、物体の名前、思考の状態、機械の一部、そして職業の呼称と、使われ方が全く違うのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
