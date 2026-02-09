『パペットスンスン』×「Wpc．」初コラボ！ “食べ物”モチーフの傘やトートバッグ登場
傘ブランド「Wpc．（ダブリュピーシー）」とライフスタイルブランド「Wpc． Patterns（ダブリュピーシーパターンズ）」は、2月9日（月）から、『パペットスンスン』との初コラボレーションアイテムを、直営店舗および公式オンラインショップなどで販売している。
【写真】A4サイズも収納可能！ 折りたたみトートバッグなどコラボ商品一覧
■全8アイテムを展開
今回登場したのは、“食べ物”がテーマの、ビニール傘1種、折りたたみ日傘3種、トートバッグ2種、スクエアポーチ2種から成るコラボアイテム全8種。
傘は、淡いピンクと白のマシュマロの間からひょっこり顔を出すスンスンをプリントしたビニール傘1種と、フルーツ、ポップコーン、チーズとスンスンをそれぞれあしらった明るい色使いが特徴の日傘3種がラインナップ。日傘は、はっ水加工が施された晴雨兼用仕様だ。
また、「Wpc． Patterns（ダブリュピーシーパターンズ）」より、人気のりんごモチーフ“オメナ柄”を採用した「はっ水トートバッグ」と「はっ水スクエアポーチ」が登場。トートバッグは、A4が入る日常使いしやすいサイズ感と折りたたみ可能なパッカブル仕様が魅力のアイテムとなっている。
