花束を抱えてピースサインの郄石あかり

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン・松野トキを演じる郄石あかり(宮崎県出身)のクランクアップショットが反響を呼んでいる。

2月7日に撮影終了したことを番組公式インスタグラムが報告。和服姿の郄石が花束を抱え、笑顔でピースサインしている写真を投稿し、コメントを掲載した。

郄石のコメント全文はこちら。

「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そのことよりも『ばけばけ』が大好きで、大事な気持ちが大きいです。『ばけばけ』に携わってくださっている皆さんがすごく大切に思ってくれて、愛してくれていることが伝わる毎日は幸せでした。

この一年間「行きたくない」とか「トキをやりたくない」とか思う日がありませんでした。撮影に入る前は「どんなに大変でも良い、それを経験しに行く」というつもりだったのに、毎日すごく楽しかったです。

お芝居って楽しいなと思ったし、また今回ご一緒した皆さんとお仕事したいと思えた時間だったので、私、もっとがんばります！この先のお仕事で蓄えて蓄えて、次の機会にちょっとでも成長したと思ってもらえるように、がんばります。

本当に本当にありがとうございました！」

これには「いやだ〜」「終わらないでくれぇぇ」「おトキちゃん、お疲れ様。最後まで拝見します」「毎朝仕事を頑張れるちょっとした勇気をくれる作品に出会えて幸せだよ」「毎日笑ったり、泣いたりのスバラシイドラマです。最後まで心して観ます」と、労いと惜しむ声が寄せられている。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブン（トミー・バストウ）の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

クランクアップして笑顔の郄石あかり

（インスタグラムasadora_bk_nhkより）

「ばけばけ」は全25週125回。最終回は3月28日。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。