¡¡¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡J1Ê¡²¬1¡½1J3·§ËÜ¡Ê9Æü¡¦Ê¡²¬»Ô´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡¦45Ê¬¡ß2ËÜ¡Ë
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥ë¡¼¥¡¼MFÊ¡ÅçÏÂµ£¡Ê18¡Ë¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤Ï½é¤Î¼ÂÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£2¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2ËÜÌÜ¤Î½ªÈ×¤Þ¤ÇÌó80Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£¥×¥í¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¤ËÈó¸ø³«¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Í´ÑµÒ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤Þ¤À¥×¥í¤Î¹â¤µ¤ä¶¯ÅÙ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ä¤Ö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢²ÝÂê¤Ð¤«¤ê¤¬¸ý¤òÆÍ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤òÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤ÈÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Î2´§¤ËÆ³¤¤¤¿µ»½Ñ¤È¥»¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó250¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£
¡¡8Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï3³ØÇ¯¾å¤ÇÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÎMFÁ°ÅÄ²÷¡Ê¤³¤³¤í¡Ë¡á¿ÀÆàÀîÂç¡á¤¬¾×·âÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£ÎÀ¤«¤é¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤Ç¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤´ÖÊÁ¤Ç¡¢¡Ö¥³¥³¥í·¯¤¬·è¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ö¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÂÎ´¶¤·¡Ö¼«Ê¬¤â¤Þ¤º¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤â¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1·î20Æü¤Î¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤«¤éÌó3½µ´Ö¡£ÎÀ¤Ç¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â©È´¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹â¹»¤È¤Ï¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¤ä¤êÊý¤¬Á´¤¯°ã¤¦¡£¤½¤³¤ËÁá¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡×¡£¹ñÎ©¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¥Ù¥¹¥¹¥¿¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â¸«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë
¡¡¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û¡ÊÊ¡²¬¤Î¤ß¡Ë¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£