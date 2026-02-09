¡Ö¤¹¤´¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢ËåÌò¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È´é´ó¤»¡Ä¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÂ¿Í¤Ý¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËå¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È¸µÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îà»ÐËåá¥É¥é¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüÍË·à¾ì ¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù2ÏÃ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÉÂ±¡¤Î²°¾å¤Ç¹¬¸å»ÐËå¤òÈ¯¸«¡¡ÃçÎÉ¤·»ÐËå¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡×¤ÈTBSÆüÍË·à¾ì ¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¸ø¼°X¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ËåÌò¤ò±é¤¸¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡»Ð¡¦°ì¹áÌò¤Î¸ÍÅÄ¤¬ÆñÉÂ¤ÇÆþ±¡Ãæ¤ÎËå¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢ÅÀÅ©¥Ð¥Ã¥°¤ò²¼¤²¤¿¼Ö¤¤¤¹¤ËºÂ¤ëÍ¿ÅÄ¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡¢1Ëç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÂ¿Í¤Ý¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×¡Ö¹¬¸å²È¤Ëµï¸õ¤·¤¿¤¤¡Ä¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÊËå¤µ¤ó¤À¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡ª¡×¡Ö²ÈÊõ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£