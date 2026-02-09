¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤ª¥¿¥¨ÍÍ¤È¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤¬µ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¡¢·§ËÜ¹Ô¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿È¿±þ¤Ï¡©¡¡¥È¥¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤¬¡Ä¡Ò10ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ó
·§ËÜ¹Ô¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥¿¥¨¤È´ª±¦±ÒÌç¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡©
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï10Æü¡¢Âè19½µ¡Ö¥ï¥«¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡×¤ÎÂè92²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÐ¹»¤¹¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¡£¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Î¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÅçº¬¤Î¶µ°é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¿ôÆü¸å¡¢¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Ë¡¢±«À¶¿å¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¡¢¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥¿¥¨¤È´ª±¦±ÒÌç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©°ìÊý¡¢¶Ó¿¥¤Ï¹¾Æ£°Â½¡(º´Ìî»ËÏº)¤«¤é¤¢¤ëÊó¤»¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£