「現実になるかもしれない」プレミア首位クラブの補強候補として23歳日本代表が“浮上”！現地メディアが紹介「以前も関連が騒がれた」
パルマのフェデリコ・ケルビーニCEOは先日、日本代表GK鈴木彩艶の去就について、来シーズンも残留するかは分からないと述べた。夏のマーケットで移籍の可能性が騒がれることは想像にかたくない。
周知のとおり、23歳の守護神は負傷で戦列を離脱中だ。その間、控えGKのエドアルド・コルビが台頭。復帰してからのポジション争いが注目される。とはいえ、GK大国イタリアに挑戦して１年目の昨シーズンから築いてきた評価は確かだ。
国内外の強豪からの関心が後を絶たない鈴木だけに、ワールドカップを経てステップアップできるかが気になるところ。そんななか、アーセナル専門サイト『GoonerNews.com』は２月８日、AIによる同クラブの補強候補に日本代表守護神の名前があがったと報じている。
同メディアが尋ねたところによると、夏の補強ターゲットとして、『Chat GPT』はアトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレス、ミランのラファエウ・レオン、そして鈴木と答えたそうだ。
GoonerNewsは「最後にAIはアーセナルが夏に高く評価されているパルマの守護神、ザイオン・スズキを新たなバックアッパーの選択肢として獲得すると予想した」と伝えている。
「23歳の日本代表はメジャーなタレントになるとみられている。すでにセリエAでは名をあげているところだ。以前もアーセナルとの関連がずっと騒がれた。それだけに、現実的な補強にもなるかもしれない」
プレミアリーグで首位に立ち、チャンピオンズリーグでもトップでベスト16進出を決めた。ミケル・アルテタ監督率いるチームの評価は高い。移籍となれば、世界最高峰への飛躍となる。
一方で、ダビド・ラヤを擁するアーセナルでゴールマウスに立つチャンスは多くない。控えの選択肢としての移籍は、23歳の鈴木にとって極めて重要な出場機会を失うことを意味するだろう。
もちろん、まずはアーセナルが具体的な関心を示すかどうかを待たなければならない。ただ、夏に鈴木の今後が取りざたされることは確実だけに、これから動きがあるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」
周知のとおり、23歳の守護神は負傷で戦列を離脱中だ。その間、控えGKのエドアルド・コルビが台頭。復帰してからのポジション争いが注目される。とはいえ、GK大国イタリアに挑戦して１年目の昨シーズンから築いてきた評価は確かだ。
同メディアが尋ねたところによると、夏の補強ターゲットとして、『Chat GPT』はアトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレス、ミランのラファエウ・レオン、そして鈴木と答えたそうだ。
GoonerNewsは「最後にAIはアーセナルが夏に高く評価されているパルマの守護神、ザイオン・スズキを新たなバックアッパーの選択肢として獲得すると予想した」と伝えている。
「23歳の日本代表はメジャーなタレントになるとみられている。すでにセリエAでは名をあげているところだ。以前もアーセナルとの関連がずっと騒がれた。それだけに、現実的な補強にもなるかもしれない」
プレミアリーグで首位に立ち、チャンピオンズリーグでもトップでベスト16進出を決めた。ミケル・アルテタ監督率いるチームの評価は高い。移籍となれば、世界最高峰への飛躍となる。
一方で、ダビド・ラヤを擁するアーセナルでゴールマウスに立つチャンスは多くない。控えの選択肢としての移籍は、23歳の鈴木にとって極めて重要な出場機会を失うことを意味するだろう。
もちろん、まずはアーセナルが具体的な関心を示すかどうかを待たなければならない。ただ、夏に鈴木の今後が取りざたされることは確実だけに、これから動きがあるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」