「防寒着を調達」雪の中でもフリーマーケット開催…一夜明けて「アイスバーンみたい」都内で路面ツルツル

週末襲った今シーズン最強レベルの寒気。

その影響で降った大雪により木や電柱が倒れるなど、全国各地で被害が相次ぎました。

関東でも、路面凍結による衝突事故が発生。

後部が大きく破損した1台の車。

その先には同じく破損したパトカーが。

8日午前5時過ぎ、東京・中央区でスリップ事故の対応をしていたパトカーに高級車「ランボルギーニ」が突っ込みました。

この事故で、警察官2人が首や腰の骨を折る重傷。

さらに、ランボルギーニの運転手は助手席の女性を放置したまま逃走していました。

警視庁が行方を追っていましたが9日、運転していた中国籍の劉長然容疑者（41）が逮捕されました。

車にはスタッドレスタイヤがついておらず、劉容疑者は「けがをして痛くてどうにもならなかったので、病院に向かうために立ち去った」と供述しているということです。

こうした中、東京・大井競馬場では雪が降り続ける中フリーマーケットが開かれていました。

店を出す側は、屋根など対策をして準備をしていましたが…、売り物に雪が積もるなど影響が出て、急きょ、屋根のあるエリアへ移動を余儀なくされていました。

しかし、この寒さによって買う側の購買意欲は高まったようで、買い物客からは「来てしょっぱな（ニット帽を）買いました。入り口ですぐ買っちゃいました！（マフラー）も買いました。全部！寒すぎて」「寒ーい！服見る時も手がかじかんで全然見られない。（マフラーを）今日ここで現地調達です！寒くてもう震え止まらないから買いました！」といった声が聞かれました。

来場者は、フリマならではの安さもあり“現地調達”した防寒着で寒さ対策をしていました。

雪が降り積もる中、8日も国内外問わず多くの観光客の姿が。

海外から観光客：

めちゃくちゃ寒い。本当に寒いです。（Q.雪はどう？）おもしろいよ！暖かい国から来たので日本で雪を見ることができてとても楽しいよ！

株式会社東京リサイクル 会場責任者・赤池正行さん：

多いときだと700店舗ぐらい来る。今日は200ちょっとなので、だいぶ少ない出店数になっています。

雪の影響もあり普段の3割程度の出店数だったということですが、凍える寒さの中でも多くの人でにぎわっていました。

静岡・伊東市を走る国道135号線。

8日午後、雪の影響で複数の車が国道上で立ち往生し、付近では数kmにわたり渋滞が発生しました。

伊東市は帰宅困難となった観光客などに向け、近くの小学校などを避難所として開放。

約450人が夜を明かしました。

また高速道路では、東名高速や関越道などの一部区間で通行止めが続き雪の影響が続いています。

富山市では一時平年の3倍以上の積雪となり、路線バスの屋根にもうずたかく雪が積もりました。

東京都心も昨日5cmの積雪を観測。

関東でも警報級の大雪となりました。

一夜明けた9日朝、東京・江戸川区では、凍結した歩道橋のスロープを自転車を押して恐る恐る歩く多くの人の姿が。

中には、足を滑らせて転んでしまう人も。

橋や歩道橋は風通しがいいうえに地熱が伝わらず、凍り付きやすい危険な場所。

今朝は列島各地で記録的な冷え込みとなりこうした“ツルツル地帯”が各地で発生しました。

10日は厳しい寒さが少し和らぐ予想ですが、夜間の路面凍結には引き続き注意が必要です。