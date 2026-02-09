◆プレミアリーグ ブライトン０―１クリスタルパレス（８日・アメリカンエクスプレス・スタジアム）

クリスタルパレスの日本代表MF鎌田大地が８日、アウェーのブライトン戦で約２か月ぶりに復帰した。昨年１２月１４日のマンチェスターＣ戦で右太もも裏を痛めて以来の実戦で、後半３２分からプレーした。

６月の北中米W杯１次リーグで、日本はオランダ、チュニジア、欧州予選プレーオフＢ組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。「難しいグループ。W杯なので簡単なグループはない」と、気を引き締めた。復帰直後ということで、「（現時点では）正直、W杯のことはあんまり考えていない。今はクリスタルパレスでちゃんとやらないと、そこにもつながらない」と、クラブでのパフォーマンスを最優先する方針を示した。

３月末に予定されるイングランド代表との親善試合については「違うチームに行った選手もいますけど、クリスタルパレスにはイングランド代表の選手が多い。チームメートと会えるのはすごい楽しみ。ウェンブリーもすごくいいスタジアムで素晴らしい経験にもなる。そこまでにしっかりといいコンディションにして挑めたら」と、今春の完全復活を誓った。