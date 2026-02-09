石川3区で当選を果たした自民党の西田昭二さんが9日、テレビ金沢を訪れ、被災地復興などへの意気込みを語りました。



小選挙区の議席を奪還し、前回の衆議院選挙の雪辱を果たした西田さん。



単独で316議席獲得という、自民党の歴史的勝利については…



自民 石川3区で当選・西田 昭二 さん：

「勝って驕るようなことであっては絶対にならない。襟を正して緊張感を持って、高市総理の下で自民党は変わった、信頼できるなということは(自民党の)全国会議員が合言葉のように努めていかなければならない」





選挙戦で各地を回る中、被災者たちの切実な声をたびたび耳にしたといいます。自民 石川3区で当選・西田 昭二 さん：「逆に奥能登以外の遊説で回っていた時に『俺は輪島の者だ。奥能登の門前や穴水や能登町や。俺らは(避難などで)今、出てきている。故郷、能登を政権与党の立場で絶対に復興してほしい』と、何人も何人も訴えかけるように私に話しかけてくれた」西田さんは今月18日に告示される石川県知事選を見据え、今は国と自治体の緊密な連携が重要だと訴えます。自民 石川3区で当選・西田 昭二 さん：「総理と直結できる、各大臣とも直結できる、そういう知事が、大変重要な役割を果たすことができると思っている。単に(高市旋風が)追い風だろうという認識は甘いと思うので、衆議院選挙プラスアルファでしっかりそれをベースにして、知事選挙に向けてまた一致結束してやる」