衆院選で、自民と維新の与党対決となった福岡11区です。前回落選した自民の武田良太さん（57）が返り咲きを果たし、国政復帰となります。

■自民・武田良太氏（2月8日）

「1年3か月の間、どん底に落ちた武田良太をずっと支えていただき、背中を押していただき、今日まで一緒に走っていただきました。本当に感謝に堪えません。」



福岡11区で8回目の当選を果たした自民の武田良太さんです。その道のりは、険しいものでした。

■武田氏（1月27日）

「死力を尽くして、火の玉になって戦います。」



総務相などを歴任してきた政界の大物にも落とし穴がありました。“裏金問題”の逆風を受けた前回の選挙では、わずか2000票差で8回目の当選を逃しました。

21年ぶりの浪人生活は、政治家として新たな転換点になったと振り返ります。



■武田氏（2月5日）

「本当に充実した選挙戦。今までこういう選挙をしたことがありません。」



議席の奪還に向けて、くまなく地元を回り、有権者一人一人の声に耳を傾けてきました。

強力な応援もありました。



■高市首相（1月30日）

「まさかの落選をした武田良太さん。戻してください。」



■小泉防衛相（2月4日）

「武田さんを皆さんの力でもう一回、国会に送っていただきたい。」



無我夢中で走り続ける中で多くの支援を受け、小選挙区での当選という形で議席を奪還しました。

■武田氏（2月8日）

「いま一度、皆様が国会に送ってよかったと言っていただける政治家として、日々精進を重ねてまいることをお誓い申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。」

※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月9日午後5時すぎ放送