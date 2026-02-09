アジア株 総じて堅調、ハイテクや素材の上昇目立つ アジア株 総じて堅調、ハイテクや素材の上昇目立つ

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:49現在

香港ハンセン指数 27027.16（+467.21 +1.76%）

中国上海総合指数 4123.09（+57.51 +1.41%）

台湾加権指数 32404.62（+621.70 +1.96%）

韓国総合株価指数 5298.04（+208.90 +4.10%）

豪ＡＳＸ２００指数 8870.10（+161.27 +1.85%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84001.44（+421.04 +0.50%）



週明け９日のアジア株は総じて上昇。先週末の欧米市場でのハイテク株の上昇が支えとなった。先週末は米半導体大手エヌビディアのＣＥＯによるＡＩ需要に強気な発言がきっかけとなった。週明けアジア株式市場でもその流れから半導体株が上昇しており、韓国サムスン電子が上場来高値を更新。韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）も朝から大きく買われ、午後まで堅調な地合いが継続した。



上海総合指数は続伸。ハイテク中心の上昇で深セン総合は上海総合以上に買いが目立った。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、半導体の中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ）が上昇。素材、保険なども強く、金属採掘の紫金鉱業、保険大手中国人寿保険なども強い。



香港ハンセン指数も午後までしっかり。バイオ医療のイノベント・バイオロジックス、ラブブで知られる玩具のＰｏｐＭａｒｔなどが強い。



豪ＡＳＸ２００指数も大きく買われた。ハイテクに加えて、素材や不動産の上昇が支えとなっている。鉱山のニューモント、エボリューションマイニング、ノーザンスターリソーシズなどの買いが目立った。

外部サイト