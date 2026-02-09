政治ジャーナリストで元日本テレビ官邸キャップの青山和弘氏は、自民党の歴史的な大勝について…。



（政治ジャーナリスト 青山和弘氏）

「高市人気がちゃんと自民党支持に結びついた。投票率がこんなに真冬で雪の降る中だったのに下がらなかったむしろちょっと上がったということ、さらに中道改革連合 が自滅してしまったということ これによってこれだけ大きな議席になったと思う」





議席を大きく伸ばし、自民単独で3分の2を超える316議席を獲得したことは大きな意味を持つといいます。（政治ジャーナリスト 青山和弘氏）「自民党高市政権としては自分たちが嫌な妥協をする必要はもうなくなっている。何より大きいのは参議院で過半数を超えていない状況だが、参議院で法案が否決されても、衆議院にもう一度再議決で戻せば法案が成立させられると いうこと。つまり自民党単独で 法案を成立させられる力を持ったということ。やはり最後、そこのひとつの砦があると いうところでだいぶ立場が強くなる。それによってこれまでどうしても野党の言い分を聞いてこなければいけないという政治が続いてきたがこれが薄れていく可能性 があると思う。3分の2という と憲法改正の発議が少なくとも 衆議院ではできる。これによって憲法改正に向けた 動きが少し加速していく可能性 は十分ある」国民から信任を得た高市首相。今後"高市カラー"の政策を進めていくなかで物価高対策や積極財政外交など待ち受ける課題は山積しています。（政治ジャーナリスト 青山和弘氏）「まずは選挙で検討を加速すると 公約し本人は悲願だといって2026年度中に実現させたい とまでいった消費税の減税、これは国民会議を早急に集めて 議論を始めないと、高市さんは約束を破ったことになる可能性が十分ある。なので、これを進めていく、あとは外交。3月にはトランプ大統領との会談も予定されているが、日米関係をどのように進めていくのか。一方で存立危機事態 の発言で緊張が高まり続けている中国との関係、こうしたものもハンドリングしていかなければならない。単にき然とした対応だけではコントロールが難しくなる可能性もある。あと、物価高対策、 消費税もそうだが、やはり積極財政はいいが、やり方によってはさらなる円安、物価高、 金利の上昇を招く可能性もある。早速、円安も進んできているが、そういったものをコントロール できなかった場合、いくら積極財政をしてもマイナスになってしまう可能性がある。高市さんはこれまで期待感で高い支持を得てきたが、結果的に マイナスになると期待感が反転する可能性もある。そういう意味では、やることや課題は山盛りだと思う」（スタジオ）（津川 祥吾 アンカー）今回の選挙を受けて、衆議院では少数与党から巨大与党に変わったと言っていいかと思います。ただ、高市さんもですね、きのうの会見の中でおっしゃっていたと思いますが、大勝したからといって野党の意見を聞かないわけではなくて、「これからもちゃんと聞いてきます」という話を言っていただいたので、そこは私たち…安心をしたというか、ぜひやっていただきたいなと思うんですが…、深沢さんにうかがいますけれども、自民党で316議席ですか。例えば野党が政権をチェックする機能、これも当然必要ですし、これからもやっていただきたいんですが。実は自民党は、高市内閣を支える立場ではあるけれども、同時に高市内閣をチェックするということもやはりやらなきゃいけないんじゃないか…つまり、政府と国会という立場でいえば、やはり国会としては、内閣に対して仮に行き過ぎることがあったらですね…「ちょっと違うんじゃないですか」というチェック機能というのは必要になるんじゃないかと思うんですが、そこはいかがですか？（自民 深沢 陽一氏 静岡市清水区出身･静岡4区で4期目の当選）はい、おっしゃる通りだと思います。私たちもしっかりとチェック機能といいますか、ダメなものはダメだということは言わなければならないと思います。いい事例といいますか、私の印象なんですけど、最近の国会、委員会等々でですね、例えば高額医療費の問題がありましたけれども、あれば野党の皆さんから委員会質疑が出たんですけど、それで見直しで負担が大きくなるといったときに、特に、やはり、今、ネットなんですかね…SNSを中心にワッと細かな情報が出て、それで、そこで国会と一緒になってですね、これはダメだということで取り下げたということもあります。また入管法の改正とかですね、様々SNSというものとメディアというものが相乗効果があって、それで国会に影響するというのが最近は多いなというふうに私は感じておりますので、そういう意味では、野党だろうが与党だろうが、世論というものをもっともっと今受け止められる、感じられる手段がありますので、そこでしっかりやっていかないといけない。で…、一つ最後、今回の選挙でですね、今のところは何かいわゆる違和感があったのは、高市総理には人気がある。だけど、例えば解散するのは賛成か反対かというと反対の方が多かったですよね。とか、「物価高対策も不十分だ…でも高市総理には期待している」という。このちょっと…違和感があるというか、なんか矛盾しているような結果が出ていて、これをずっと積み重ねていくと、結果的に「高市総理はちょっと聞いてくれないんじゃないか」っていうのにつながる可能性があるので、世論というものをしっかり受け止めなければならないと思っております。（津川 祥吾 アンカー）与党の議員の皆さんにもしっかりと、世論、現場の声というものをしっかりと聞いた上で、政府に対してもしっかりと言うべきことは言っていただきたいと思いますけども。そんな中で、ちょっと政策のことをうかがいたいんですが。積極財政…、深沢さんもこの積極財政議連に入っていらっしゃると思いますが、この積極財政の中で、やはり、この選挙戦を通してもちょっと分かりにくかったのが、「責任ある積極財政」…この「責任ある」というのは、どういう意味なんですか？（自民 深沢 陽一氏）はい、これ自民党の中でもよく議論になるんですけど、決して「赤字国債を発行しない」とか「財政健全化を目指す」ということではなくて、やはり、日本の経済が、今ちょっと少し2020年以降ぐらいですか、コロナ以降はちょっと成長しておりますけども、基本的にはずっと成長してこなかった。これがおかしな状況だった。だから、それには投資が足りない需要が足りないということを、ずっと我々は政策提言と言いますか、そこをポイントとして、やはり必要な投資を今しなければいけないんだ、そのためには今、若干、借金をしてでもですね、将来、大きく経済成長した中で税収として返ってくる。あるいは高市総理が言うところの複数年で財政を見てバランスを取っていくという形で必要な投資をし、成長を目指していくというところが我々の大きな主張です。（津川 祥吾 アンカー）例えば財政出動しますと、多少借金を増やしてでもやって、最終的に経済を良くして税収も増やして回収していくんだという話をすると、私を高市さん説明されていたと思うんですが、これでも、財政出動は政府がしてもですね、経験を良くするのは現場、民間なわけですよね。民間の皆さんも一生懸命やれると思いますけども、結果的に税収がそこまで回復しなかった場合、そういった場合、責任ある、責任を…つまりこの借金をどんどん先送りしないということで言うと、これは増税するのかなと思ったんですが…そういうことでいいんですか？（自民 深沢 陽一氏）いや、これ選挙戦中モデルですね。基本的には増税をせずに、経済成長を目指すと。ちょっと…言葉のやり取りの、いろいろな解釈の問題があるんですけど、基本的には、やはり今成長すべきだと。成長させるところがあって、そこに投資すべきだ。高市総理のいわゆる17の戦略項目。これは日本にとって必要なものなんだというところで、ここに投資をしていけば、そして、民間と政府と一緒になって投資をすれば間違いなく成長していく。間違いなく100%はないんですけど、でも、今日本が足りないものはここなんだということを具体的に示されているので、そこに集中的に投資をして、確率の高い形での投資を目指していくということで、すみません、ちょっと分かり辛いかもしれませんけど…。（津川 祥吾 アンカー）榎戸さんいかがですか？（コメンテーター フリーアナウンサー 榎戸 教子 氏）今もう株価も上がっていて、でも、「暮らしは楽にならない」という声も多くありますよね。静岡は製造業が多くて、輸出関連企業も多いので、円安とか株高はプラスに働く企業も多いんですけれども、一方で中小企業とか個人商店も多くて、原材料高、そして物価高が「本当に厳しい」という声も聞きます。それに対して政治は何ができるのか教えてください。（自民 深沢 陽一氏 静岡市清水区出身･静岡4区で4期目の当選）あくまでも、今言った「責任ある積極財政」というものは、経済成長をさせていく、あるいは民間の経済成長をさせていくことなので、国がばらまいて物価高をするわけではないので、あくまでも、やはり民間を伸ばしていくということなので、そこの物価高の部分に対しては、しっかりと、政府の方から税金によって対応していくしか手段はないんだというふうに思っております。